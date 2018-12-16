تعزيز التعاون في النقل والموانئ مع الأرجنتين

الدوحة - الراية: اجتمع السيد حسن الهيل مستشار سعادة وزير المواصلات والاتصالات مع سعادة السيدة مانويلا لوبيث وكيلة وزارة النقل لشؤون أعمال وأشغال المواصلات في جمهورية الأرجنتين. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد في مقر شركة مواني قطر، بحث أوجه التعاون في مجالات خدمات النقل والموانئ والسبل الكفيلة بتعزيزها، إضافة إلى بحث إمكانية الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المجالات، بين البلدين الصديقين. حضر الاجتماع الكابتن عبد الله الخنجي الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر. وعقب الاجتماع قامت سعادة السيدة مانويلا لوبيث والوفد المرافق لها بزيارة ميناء حمد حيث اطلعوا على مرافق وإمكانيات الميناء وتلقوا شرحا حول مراحل تطويره.

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