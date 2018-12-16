872 مليون ريال تداولات البورصة في أسبوع

الدوحة - الراية:

قال تقرير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية والمالية إن البورصة شهدت في الأسبوع الماضي حالة من الترقب في انتظار إدراج سهم شركة قامكو المقرّر اليوم الأحد، وقد بدا ذلك واضحاً في انخفاض إجمالي التداولات في أسبوع بنسبة 30.5%. إلى مستوى 871.7 مليون ريال. وترتب على ذلك انخفاض أسعار أسهم 35 شركة، وارتفاع أسعار أسهم 8 شركات فقط. وبالنتيجة انخفض المؤشر العام من جديد دون مستوى 10500 نقطة، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو5.7 مليار ريال، كما انخفض مكرّر الربح إلى مستوى 14.89 مرة.

وأوضح التقرير أن المؤشر العام قد انخفض بنحو 142 نقطة وبنسبة 1.34% إلى مستوى 10456 نقطة، بينما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.64%. وقد انخفضت المؤشرات لخمس قطاعات خاصة مؤشرات الاتصالات ثم الخدمات فالنقل.

وأشار التقرير إلى أن سعر سهم الدوحة للتأمين كان أكبر المنخفضين بنسبة 5.62%، يليه سعر سهم بنك الدوحة بنسبة 5.49%، فسعر سهم فودافون بنسبة 5.23%، فسعر سهم مزايا بنسبة 4.99%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 4.73%. وفي المقابل كان سعر سهم الإسلامية للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 3.27%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 2.70%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.15%، ثم سعر سهم المناعي بنسبة 1.42%، فسعر سهم الطبية بنسبة 1.17%.

وقال التقرير: انخفض إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 30.5% إلى مستوى 871.7 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 174.3 مليون ريال. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 156.7 مليون ريال، يليه التداول على سهم الريان بقيمة 59.3 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 58.7 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 55.8 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية باعت صافي بقيمة 48.7 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 55 مليون ريال، وباع الأفراد القطريون صافي بقيمة 14.8 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 8.5 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 5.7 مليار ريال، لتصل إلى مستوى 589.6 مليار ريال، وانخفض مكرّر الربح أو متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 14.89 مرة مقارنة بـ 15.04 قبل أسبوع.