بدء تداول أسهم قامكو في البورصة .. اليوم

الدوحة - الراية:

يبدأ اليوم الأحد تداول أسهم شركة «قطر لصناعة الألمنيوم - قامكو» للتداول في بورصة قطر ليرتفع بذلك عدد الشركات المُدرجة إلى 46 شركة مساهمة. وكان مصدر مسؤول في البورصة قد قال في وقت سابق أن أسهم شركة «قطر لصناعة الألمنيوم» ستدرج برمز «QAMC» في قطاع الصناعة، وإن سعر سهم الشركة سيكون معوماً في يوم الإدراج الأول، بينما سيسمح اعتباراً من اليوم الثاني بتذبذب السعر بنسبة 10% صعوداً وهبوطاً، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى المُدرجة في السوق. وأوضح أنه لن يكون هنالك أي تغيير في موعد جلسة التداول ليوم الإدراج، فيما عدا فترة ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركة فقط، حيث سيسمح لشركات الوساطة بإدخال أوامر البيع والشراء على سهم الشركة ابتداء من الساعة 8:30 صباحاً ليوم الإدراج فقط، وسيبقى توقيت ما قبل الافتتاح (Pre-Open) للشركات الأخرى المُدرجة كما هو متبع عادة عند الساعة 9:00 صباحاً.

وأشاد مستثمرون بإدراج أسهم في البورصة.. معتبرين أن الشركات تمثل إضافة قوية لبورصة قطر. وقالوا إن الاكتتاب في شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» وإدراجها في البورصة، سوف يوفر فرصة استثنائية للمواطنين لتنويع أدواتهم الاستثمارية والاستفادة من عوائد الشركات الوطنية الكبيرة وهو ما يعزّز مشاركة المواطنين في الاقتصاد الوطني. وقالوا إن الشركة تساهم أيضاً في جذب مستثمرين جدد إلى البورصة.

جدير بالذكر أنه تم الاكتتاب في كامل الأسهم المطروحة البالغة 273,425,880 سهماً عادياً وذلك خلال فترة الاكتتاب التي امتدّت من يوم الثلاثاء الموافق 30أكتوبر2018 ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الإثنين الموافق 12نوفمبر2018. وشهد الاكتتاب إقبالاً كبيراً من قبل المواطنين القطريين، حيث بلغت تغطية اكتتاب الشريحة المخصّصة للمستثمرين الأفراد أكثر من مرّتين ونصف.

ويعكس نجاح عملية متانة الاقتصاد القطري والثقة في سياسات الدولة الاقتصادية في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، والتي من شأنها دعم التطور المتسارع لسوق المال في قطر.

يُشار إلى أن أهم أغراض شركة قطر لصناعة الألمنيوم هي تأسيس وإدارة وامتلاك و/ ‏أو تملك أسهم وأصول ومصالح في شركات (والشركات التابعة لها و/‏أو الأعمال المرتبطة بها) التي تعمل بأي شكل بمعالجة و/‏أو تصنيع المنتجات المعدنية بما فيها الألمنيوم، ومزاولة وتنفيذ مختلف أوجه ومراحل الأنشطة ذات العلاقة بشؤون المعادن والتعدين بما في ذلك تنمية وتطوير سلاسل التوريد ومنتجاتها. والقيام بكافة الصناعات والخدمات التي تتعلق بشكل مباشر /‏ أو غير مباشر بأعمالها وأوجه نشاطها أو الحصول على تلك الخدمات لتحقيق أغراض الشركة.