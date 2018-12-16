كتارا تصدر مفكرة الضاد للعام 2019

الدوحة - الراية :

احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية، تصدر المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، مفكرة الضاد للعام 2019، في نسختها الثالثة، التي تحتوي على مفكرة يومية تتضمن في مثل هذا اليوم (الأحداث الثقافية)، بيت شعر، حكمة ومثل، فائدة نحوية ونبذة عن شخصية عربية. كما تحتوي المفكرة على معلومات تخص مخارج الأصوات وبحور الشعر وأمهات المصنفات والكتب والخط العربي والإسهامات الحضارية للعرب والمسلمين، إضافة إلى إصدارات دار كتارا للنشر والفعاليات الرئيسية للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا.

وفي إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها كتارا في مجال النهوض باللغة العربية، تدشن المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في الربع الأول من العام القادم “متجر الضاد” بالمبنى (10) بكتارا، ليكون أول متجر من نوعه متخصص في عرض وبيع جميع المنتجات التي تتعلق باللغة العربية. ويحتوي متجر الضاد على مختلف الإصدارات والمطبوعات والكتب والقصص ووسائل الإيضاح التعليمية الذكية التي تهدف إلى التعليم والترغيب والتحبيب باللغة العربية، سواء للناشئين أو لغير الناطقين بها، كما تشتمل المعروضات على الألعاب اللغوية والترفيهية والتسالي والهدايا والتحف والتذكارات التي تعزز الاهتمام باللغة العربية والمحافظة عليها وتلبي رغبات عشاقها ليكونوا أكثر قرباً من لغتهم المفضلة، وتساعدهم بأساليب ممتعة ومبتكرة على تعلم قواعدها واكتساب مهاراتها وإثراء حصيلتهم اللغوية من علومها.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي المدير العام لكتارا: “إن إصدار مفكرة الضاد للعام 2019، في نسختها الثالثة ومشروع متجر الضاد، يأتيان في سياق المساعي والجهود المتواصلة التي تبذلها المؤسسة العامة للحي الثقافي ـ كتارا للنهوض باللغة العربية وتعزيز حضورها ونشر الوعي بأهميتها بطرق محببة ومبتكرة، استناداً لرؤية “كتارا” في أهمية الحفاظ على لغة الضاد والتمسك بالهوية الثقافية الوطنية المستمدة من تراثنا وعقيدتنا”.