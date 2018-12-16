«مواطن ومقيم».. أوبريت وطني على المسرح المكشوف

الدوحة-الراية :

في أجواء عامرة بالفرح ومشاعر الولاء و الوفاء، تواصل المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا احتفالاتها باليوم الوطني بعروض وأنشطة وفعاليات متنوعة تستقطب مختلف فئات المجتمع.

وتشهد احتفالات كتارا باليوم الوطني العديد من المفاجآت والفعاليات المبتكرة التي تجعل من الحي الثقافي وجهة مميزة لمختلف أفراد العائلة. حيث سيتابع زوار كتارا غدا أوبريت “مواطن ومقيم يد واحدة” يشارك فيه الفنان فهد الكبيسي وأنوار مع أطفال المدارس بالإضافة إلى موعد يوم 19 ديسمبر وذلك عند 7 مساء و9 مساء في المسرح المكشوف.

وتعليقا على الحدث يقول سالم المري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في كتارا: إنه بالإضافة إلى بقية الفعاليات التي تقدمها مختلف الجهات المشاركة في احتفالات كتارا باليوم الوطني فإن الجمهور سيكون على موعد مع فعاليات مميزة أعدتها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا ضمن احتفالها باليوم الوطني، هذه المناسبة العزيزة على قلوب كل من يعيش على أرض قطر من مواطنين ومقيمين.

وأضاف: إن الجمهور سيكون على موعد غدا مع مهرجان الموسيقى العسكرية، على الواجهة البحرية بمشاركة الفرقة الموسيقية للقوات المسلحة القطرية وفرقة موسيقية من جمهورية تركيا وفرقة موسيقية من المملكة الأردنية الهاشمية وفرقة موسيقية من الجمهورية الإيطالية. بالإضافة إلى استعراض للخيول من الحرس الأميري يحملون أعلاما للمشاركين في المهرجان واستعراض عسكري صامت بالسلاح إلى جانب عرض طائرات درون يصاحبها الألعاب النارية. كما سيكون الجمهور على موعد هام مع افتتاح قبة الثريا الفلكية بداية من يوم 19 ديسمبر، مع العلم أنه سيتم افتتاحها الرسمي يوم 18 ديسمبر لتكون بذلك أول قبة فلكية ثابتة في قطر. وتتسع لحوالي 200 زائر. كما تحتوي على تقنيات رقمية حديثة وكمية هائلة من البيانات الفلكية. داعيا الجمهور إلى متابعة مختلف فعاليات كتارا والاستمتاع بما توفره من أجواء احتفالية مبهجة. هذا وشهد الحي الثقافي كتارا إقبالا جماهيريا غفيرا على مختلف الفعاليات والأنشطة حيث قدمت شركة فودافون فعاليات ومسابقات باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا كما وزعت الهدايا على الجمهور.

كما تابع زوار كتارا نشاطات مركز سكاي دايف قطر والذي أقام معرضا لمقتنيات المركز بالإضافة إلى عروض جوية شملت القفز المظلي والطيران الشراعي وطائرات الجايرو. بالإضافة إلى العرض المميز الذي قدمته مدرسة أم العمد الابتدائية. وجذبت مختلف الورش الفنية أعدادا كبيرة من الأطفال حيث عبروا ببراءتهم وألوانهم عن حب قطر والوفاء لها. وتفاعل زوار كتارا مع العرض القطري ومختلف العروض المتنوعة التي امتدت على طول الواجهة البحرية بالإضافة إلى شاطئ كتارا الذي احتضن أجنحة متنوعة قدمت منتوجات غذائية وتقليدية مميزة.