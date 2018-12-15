القيادة الحكيمة ركيزة الإنجازات القطرية

الدوحة- قنا:

أشاد سعادة السيد جاسمينكو بوزدراك سفير جمهورية صربيا لدى الدولة بالنجاحات الكبيرة التي حققتها دولة قطر في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية وبالخطوات الكبيرة التي اتخذتها لتعزيز اقتصادها القوي وتحسين رفاهية مواطنيها تحقيقاً لرؤيتها الوطنية 2030، مرجعاً الفضل في كل هذه الإنجازات والنجاحات إلى القيادة الحكيمة وعزيمة الشعب القطري. وتقدم سعادته بأسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وللحكومة الرشيدة وللشعب القطري بمناسبة اليوم الوطني للدولة، مشدداً على أن الاحتفال بهذا اليوم المهم يعزز وحدة الشعب القطري ويقوي عزيمتهم ويدفعهم للبقاء على طريق التقدم والاستقرار في بلادهم.

وأكد السفير الصربي في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية “قنا” بمناسبة اليوم الوطني للدولة أن مستوى العلاقات بين دولة قطر وبلاده يتطور بشكل كبير وبوتيرة متسارعة، موضحاً أن الحوار المنتظم والمستمر بين الدوحة وبلغراد يعد ركيزة سياسية قوية لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية.

واعتبر أن اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري والفني وحماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين وفرت إطاراً قانونياً لتعزيز التعاون بينهما، مؤكداً أن فرص الاستثمار عديدة في بلاده، التي حققت تقدماً ملحوظاً في تحسين بيئة الأعمال، خاصة وأنها تتمتع بثروات طبيعية عديدة وموقع جغرافي استراتيجي وكوادر عالية التأهيل.

وأضاف قائلا “تتشارك جمهورية صربيا ودولة قطر في مبادئ السياسة الخارجية السلمية التي تحترم قواعد القانون الدولي، بما في ذلك سلامة أراضي وسيادة جميع الدول”، مؤكداً أن انتهاك هذه القواعد سيتسبب بالمزيد من الأزمات وعدم الاستقرار في العالم وهو ما يسعى العالم لتجنبه”.

ولفت سعادة السيد جاسمينكو بوزدراك إلى أن مواطني صربيا الذين يعملون في قطر يمثلون جسراً للتواصل والتعاون بين البلدين، معرباً عن تطلعه إلى إقامة منصة للحوار بين رجال الأعمال في الدوحة وبلغراد وتعزيز التعاون بين غرف التجارة لزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري.