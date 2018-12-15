تدشين مركزين لتأشيرات قطر بالخارج

دكا - قنا:

دشنت دولة قطر مركزين للتأشيرات، في جمهورية بنغلاديش الشعبية، أحدهما في العاصمة “دكا” والآخر في مدينة “سيلهت” وذلك في إطار جهود الدولة الرامية لتسهيل وتبسيط إجراءات استقدام الوافدين للعمل.

يأتي افتتاح مركزي تأشيرات قطر، في بنغلاديش، ضمن افتتاح عشرين مركزاً في ثماني دول، (تم افتتاح المركز الأول منها في سيريلانكا في أكتوبر الماضي) وذلك لتسريع وتبسيط إجراءات العامل الوافد، ومتابعتها من قبل الجهات المعنيّة داخل قطر.

وبهذه المناسبة أوضح اللواء محمد أحمد العتيق مدير عام الجوازات أن تدشين مركزي تأشيرات قطر بجمهورية بنغلاديش، جاء ضمن خطة تنفيذ مشروع مراكز تأشيرات قطر بالخارج، التي يتم افتتاحها تباعاً في ثماني دول مختلفة، وتهدف إلى تسهيل جميع إجراءات الحصول على الإقامة في دولة قطر من ناحية الفحص الطبي والأدلة الجنائية والبصمات، ما يسهل على الوافد للعمل الدخول لدولة قطر ومباشرة عمله فور وصوله.

من جانبه، أوضح الرائد عبد الله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بالإدارة العامة للجوازات “أن افتتاح مركزين جديدين في جمهورية بنغلاديش يأتي في إطار استكمال مراحل المشروع، ومواصلة لجهود دولة قطر الرامية إلى حماية حقوق الوافدين إلى أراضيها وتسهيل إجراءات عملهم، وسيلي ذلك افتتاح بقية المراكز تباعاً، في الدول الأخرى خلال الفترة القادمة، حيث تتيح هذه المراكز إجراء الفحوصات الطبية وتوقيع عقود العمل للوافدين في بلدانهم قبل قدومهم إلى دولة قطر، مضيفاً إن هذه الخُطوة تعكس مدى حرص دولة قطر على ضمان حماية وسلامة الوافدين في ظل إجراءات استقدام مبسطة وفعّالة.

وأشار إلى أن هذه المراكز توفر خدمات، (التقاط البصمات للعامل الوافد، تسجيل البيانات الحيوية، إجراء الفحوصات الطبية، توقيع عقد العمل) حيث تعمل على ضمان تسهيل هذه الإجراءات، وحفظ وحماية حقوق الوافد والمستقدم، وتوثيق عقد العمل قبل السفر إلى قطر، وتجنب حالات رجوع الوافد في حالة عدم الأهلية، وتسريع مباشرته للعمل فور دخوله البلاد، وكل ذلك من خلال تقديم خدمات إلكترونيّة متكاملة وفعالة وذات جودة عالية.

وحول آلية سير الإجراءات، أوضح أن مراكز تأشيرات قطر بالخارج ستمكّن كلاً من المستقدم، والعامل الوافد، من القيام بدوره بدقة عبر نظام استقدام متكامل، وذلك بعد القيام بعملية التسجيل من طرف المستقدم عبر موقع وزارة الداخلية واستصدار الرقم المرجعي للوافد لإنجاز إجراءاته من خلال المركز.