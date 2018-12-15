الرئيس الإكوادوري يستقبل وفد المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي

الدوحة - قنا:

قام فخامة الرئيس لينين مورينو غارسيا، رئيس جمهورية الإكوادور مساء أمس، والوفد المرافق له، بزيارة لمتحف الفن الإسلامي، وذلك في إطار زيارته الحالية للبلاد.

وتجول فخامته في أقسام المتحف وأجنحته المختلفة واطلع على مقتنياته من الآثار والتحف الإسلامية التي تضم نفائس نادرة من التراث، من بينها كتب ومخطوطات وقطع نقدية مصنوعة من الفضة والنحاس والبرونز، بالإضافة إلى مصنوعات من الزجاج والعاج والأنسجة والخشب والأحجار الكريمة، ومقتنيات فنية تم جمعها من ثلاث قارات وتعود لأربعة عشر قرناً مضت.

واستمع رئيس جمهورية الإكوادور، إلى شرح عن متحف الفن الإسلامي ومراحل إنشائه ودوره في نشر العلم والثقافة، والتشجيع على الإبداع والتواصل مع ثقافات وفنون العالم.

وتم خلال الزيارة إهداء كتاب فخم عن متحف الفن الإسلامي لفخامة رئيس جمهورية الإكوادور .. بدوره أهدى فخامته للمتحف، كتاباً قيّماً عن الإكوادور.

من ناحية أخرى استقبل فخامة الرئيس لينين مورينو غارسيا، رئيس جمهورية الإكوادور أمس “ بمقر إقامته بالدوحة” وفداً من المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي.

واستمع فخامة الرئيس لينين مورينو غارسيا إلى عرض تعريفي من السيدة آمال عبداللطيف المناعي الرئيس التنفيذي للمؤسسة عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي وسعيها لتمكين منظمات المجتمع المدني من تقديم خدماتها للفئات المستهدفة، والعمل على تقديم الخدمات والأنشطة القائمة على دعم مبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق أهداف التنمية المستدامة عام 2030.