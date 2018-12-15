تقلبات الاقتصاد الأمريكي في 2019

واشنطن أ ف ب :

هل ستحمل سنة 2019 ملامح مرحلة تقلبات لأكبر اقتصاد في العالم بعد تحقيق نجاح بارز؟ فيما يلي نظرة سريعة على وضع الاقتصاد الأمريكي الذي يبدو الآن في أفضل حال. فالنمو سيستقر على نحو 3% في العام 2018، وهو أفضل أداء منذ الأزمة المالية قبل عشر سنوات بفضل خفض الضرائب الكبير الذي أدخله الرئيس دونالد ترامب. وتشهد البلاد ازدهارًا في قطاع الوظائف مع نسبة بطالة تقل عن 4% فيما الأسعار تبدو معقولة. لكن هذا الاقتصاد الذي لا يعتبر متينًا جدًا ولا ضعيفًا جدًا، بدأت تظهر عليه علامات الضعف فيما تحل سنة 2019 مع الكثير من الشكوك. فالتجارة مع الشريك الصيني الكبير التي تشهد تباطؤًا مع نمو يبلغ فقط 6,2% السنة المقبلة بحسب صندوق النقط الدولي، ومعدلات الفوائد مترافقة مع الهزات التي تحدثها بريكست على الجانب الآخر من الأطلسي واحتجاجات حركة السترات الصفراء في فرنسا والوضع في إيطاليا، كلها عوامل تشكل جرس إنذار يمكن أن يدل على نهاية الحقبة الذهبية.

ترامب والحرب التجارية

النزاعات التجارية التي أطلقها ترامب في كل الاتجاهات فور وصوله إلى البيت الأبيض تنطوي على مخاطر فعلية على النمو الأمريكي مع تأثير أيضًا في العالم. فقد أعلن صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة أن إجمالي الناتج الداخلي العالمي يمكن أن يتراجع ب 0,75% بسبب تزايد التوترات التجارية. وأطلقت واشنطن الحرب التجارية منذ أشهر مع فرض رسوم لإحداث توازن في الميزان التجاري مع بكين وخصوصًا لتغيير ممارسات الصين المتهمة بسرقة براءات الاختراع ونقل التكنولوجيا بالقوة والتجسس الصناعي. والهدنة المعلنة لمدة 90 يومًا بين بكين وواشنطن لا تقنع كثيرًا وأثرها على الاقتصاد فعليّ. وقال جويل ناروف الخبير الاقتصادي المستقل إن المعركة التجارية لا تزيد شيئا على النمو، في الوقت الراهن ومن غير الأكيد أن تقوم بذلك على المدى الطويل. وأضاف: بالطبع، الصينيون يسعون إلى تنويع قنوات الإمدادات للحد من اعتمادهم على الولايات المتحدة وفتح أسواق أخرى لمنتجاتهم. والأثر السلبي يمكن أن يكون دائمًا بالتالي على الولايات المتحدة. وعلى الأرض، ينعكس ذلك عبر مخاوف حيث عبرت شركة أمريكية مثل «ميد-سورس-لابس» التي تتعامل مع الصين لصنع معدات طبية عن قلق، قائلة : إن الارتياب بدأ يظهر على علاقاتنا يوما بعد يوم مع مزودينا الصينيين، وفقا لمديرها العام تود فاجلي.

تحذيرات فورد وجنرال

من جهته، قال جايك كولفن نائب رئيس المجلس الوطني للتجارة الخارجية، لوبي المصدرين، خشيتنا هي أن يكون العلاج أسوأ من المرض. وسبق أن حذرت شركات مثل فورد وجنرال موتورز من أن الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم ستكلف مليار دولار على الأقل هذه السنة في وقت يبدو فيه أن دورة مبيعات السيارات قد بلغت ذروتها. كما تضرر المزارعون في ولايات وسط غرب البلاد أيضا بشدة وهم مضطرون لخفض الأسعار أو تخزين محاصيلهم من الصويا خصوصًا، والتي كانت قبل الأزمة تباع في الصين.

ضعف داخلي

و يراهن الخبراء بالتالي على تباطؤ النمو السنة المقبلة، فقد توقع جولدمان ساكس ريسرتش نموًا بنسبة 2,5% مماثلاً لما توقعه البنك المركزي في الوقت الراهن. أما أوكسفورد إيكونوميكس فلا تراهن سوى على 2% في نهاية 2019. ولا تزال إدارة ترامب تراهن على وتيرة مماثلة للوتيرة الحالية أو أعلى تصل إلى 3%. وعالميًا لا يمكن للاقتصاد الأمريكي أن يبقى محصنًا في مواجهة ضعف النمو العالمي وهو ما أعلنه صندوق النقد الدولي. حتى جيروم باول رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي بدأ في نهاية نوفمبر في إلقاء الشكوك حول وضع الاقتصاد ووتيرة تضخم القروض.

وينتظر أن يعلن الاحتياطي الفدرالي في 19 ديسمبر زيادة طفيفة لمعدلات الفوائد.

السوق العقارية

وتبدو السوق العقارية الأمريكية مهتزة أيضا تحت تأثير ثماني عمليات رفع فوائد منذ نهاية 2015 ما رفعت كلفة القروض العقارية إلى نحو 5%، وهي نسبة لم تشهدها الولايات المتحدة منذ عشر سنوات ..أما معنويات المستهلكين (70% من الاقتصاد الأمريكي) فتبدو مرتفعة لكنها تواجه تراجعا في وول ستريت حيث أدى هبوط المؤشر داو جونز إلى تبديد مكاسب السنة في خلال بضعة أسابيع والديون الثقيلة للشركات. لكن العجز الفدرالي أيضا تعتبر أيضا عوامل خطر.

الفوائد على الديون

لكن مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد اعتبرت في الآونة الأخيرة إن ليس هناك عناصر انكماش على المدى القصير. لكن في نهاية هذه السنة، يفكر المستثمرون والخبراء الاقتصاديون في أن يعكسوا منحى معدلات الفوائد حين تصبح نسبة الفوائد على الديون الممتدة على سنتين أعلى من نسبة الفوائد على الديون الطويلة الأمد. وتاريخيًا هذه الظاهرة كانت تسبق عادة ببضعة فصول، غالبية أحداث الانكماش الأمريكي منذ 1950.