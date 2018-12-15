القطرية ترفع علم الوطن في سماء 160 وجهة

الدوحة قنا:

قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية، «إن اليوم الوطني لدولة قطر يعد مناسبة مهمة لاعتزاز الناقلة برفع اسم وعلم دولة قطر عالياً في سماء أكثر من 160 وجهة حول العالم».

وأضاف: إن الشعور بالفخر والولاء والحب لدولة قطر ولجميع من يعيش على أرضها، أصبح ركيزة من الركائز الأساسية للخطوط القطرية، كما أنه ركيزة أساسية من ركائز الاحتفالات السنوية باليوم الوطني للدولة.

ولفت إلى أن الذكرى السنوية للاحتفال باليوم الوطني تعد فرصة للتأكيد للعالم بأن الانتماء والوحدة والتعاضد هي صفات يحملها جميع المواطنين والمقيمين على أرض دولة قطر، وأن هذا الحب المشترك الفريد من نوعه، يعزز من قوتنا وإصرارنا للعيش بنزاهة وفخر، ويحفز من سعينا لضمان مستقبل أفضل.

وأضاف إن الرؤية الحكيمة للمؤسس آتت ثمارها حيث أصبحت قطر اليوم دولة متماسكة ومستقرة، تلعب دوراً رئيسياً على الصعيد الدولي، فيما باتت أحد المصادر التي تلهم أجيال المستقبل لكي يصبحوا قادة الغد.. مشدداً على أن الأجيال الصاعدة هم الركيزة الأولى التي ينبني عليها تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ولفت إلى أن الحصار غير القانوني وغير العادل الذي بدأته دول خليجية مجاورة ضد دولة قطر في شهر يونيو 2017، كان هدفه الرئيسي إلحاق الأذى بالدولة، وزعزعة الاستقرار الأمني والتطور الاقتصادي الذي تشهده البلاد بشكل مستمر، ولكن الإصرار والكرامة والقوة التي أظهرها الجميع تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وقفت بوجه هذا الهجوم غير المسبوق على سيادة دولتنا الحبيبة، ليصبح موقفنا في وجه هذا الحصار مثالا يحتذى به.