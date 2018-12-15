غموض يحيط بتعهد أوبك بخفض إنتاج النفط

لندن رويترز:

يبدو أن الاتفاق الذي توصلت إليه منظمة أوبك الأسبوع الماضي لخفض إمدادات النفط يكتنفه الغموض، حتى بمعايير المنظمة نفسها، التي لن تنشر على الأرجح مستويات الإنتاج المستهدفة لكل دولة من أعضائها، واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تسعى إلى منع حدوث فائض في المعروض ربما يُضعف الأسعار، على خفض الإنتاج 2.5 في المئة، أو 800 ألف برميل يوميًا، في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين مستقلين. ونشرت أوبك القليل من التفاصيل حول كيفية إجراء الخفض، مقارنة بما فعلته في 2016. وقال ديفيد فايف خبير أسواق النفط: كالمعتاد، هناك قدر من التلاعب وإخفاء الحقيقة في اتفاق أوبك الأخير. وقال وزراء النفط إن مستويات إنتاج أكتوبر ستكون المستوى المرجعي للخفض.