872 مليون ريال تعاملات البورصة في أسبوع

الدوحة - الراية :

بلغت قيم التداول في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي نحو 871.7 مليون ريال، توزعت على أكثر من 31.17 مليون سهم، من خلال تنفيذ 18.35 ألف صفقة، مقارنة بتداول نحو 1.25 مليار ريال في الأسبوع قبل الماضي والتي توزعت على نحو 42.89 مليون سهم عبر تنفيذ 24.7 ألف صفقة.

من ناحية أخرى، انخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.34% خلال الأسبوع الماضي بما يعادل 142 نقطة، ليغلق عند 10456.14 نقطة، وجاء انخفاض السوق أمس بضغط من عمليات بيع نفذها المستثمرون لجني أرباح الجلسات الماضية، واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية المرتبة الأولى خلال تعاملات الأسبوع من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 48.36%، من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 15.70% ثم قطاع العقارات بنسبة 11.80%، كما احتل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة 42.99% من إجمالي الأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 19.00%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 11.33%. وجاء أيضاً قطاع البنوك في المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 38.68%، يليه قطاع العقارات بنسبة 18.23%، ثم قطاع الصناعة بحصة 16.43% من إجمالي العقود المنفذة.

وارتفعت أسهم 7 شركات من إجمالي أسهم 45 شركة مدرجة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، فيما انخفضت أسعار 36 شركة، وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت 17.97% من إجمالي قيمة التداولات، وتبعه سهم مصرف الريان بواقع 6.81%، وحل ثالثاً سهم صناعات بنسبة 6.3%.

وقالت أوساط مالية بالسوق إن عمليات البيع التي قادها كثير من المستثمرين سيطرت على السوق والتي كان الهدف الأساسي منها الضغط على الأسعار، وأكدوا أن المرحلة المقبلة ستشهد عمليات بناء مراكز جديدة خاصة مع بدء قرب انتهاء العام الحالي، مشيرين إلى أن عمليات التجميع التي شهدتها أسعار الأسهم على مدار الأسبوع الماضي أوجدت نقاط دعم قوية للسوق.