قطر تشارك في مؤتمر المحاكم الدستورية والعليا

إسطنبول - قنا:

شاركت دولة قطر في أعمال المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي الذي انطلقت جلساته أمس بمدينة إسطنبول التركيّة.

ترأس وفد دولة قطر سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز. يشارك في المؤتمر ممثلون من 48 دولة ومنظمة حول العالم، ويناقش موضوع “سيادة القانون ودور القضاء الأعلى في حماية الحقوق الأساسيّة”.

ويهدف المؤتمر إلى تشكيل منتدى قضائي، من أجل ضمان التواصل المثمر والبنّاء بين المحاكم العليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي. كما سيشهد عدّة جلسات لمناقشة قضايا مثل حقوق الإنسان وسيادة القانون في الممارسة القضائيّة الدستوريّة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في القضاء الأعلى وأثر الديناميات العالميّة والمحليّة على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.