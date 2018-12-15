منتدى الدوحة منبر عالمي للقادة وصنَّاع السياسات

أكد سعادة السيد خوسيه فالنسيا وزير الخارجية في جمهورية الإكوادور، أن الرئيس لينين مورينو رئيس جمهورية الإكوادور سوف يخاطب منتدى الدوحة اليوم ويطرح آراءه السياسية حول القضايا الدولية الراهنة.

وقال في حوار خاص مع الراية : إن مشاركة الرئيس مورينو في افتتاح أعمال منتدى الدوحة دلالة قوية على تميز وتطور العلاقات بين قطر والإكوادور مشددا على أن منتدى الدوحة أصبح ذا مكانة عالمية باعتباره منبرا فريدا يجمع القادة والسياسيين والمفكرين وصناع السياسات لمناقشة كافة القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقال الوزير خوسيه فالنسيا إنه سيتم توقيع مذكرتي تفاهم في قطاعي الثقافة والنقل خلال الزيارة الحالية للدوحة وأن أول اجتماع للجنة الوزارية المشتركة بين البلدين سينعقد في الدوحة ٢٠١٩.

كما تحدث عن فرص وآفاق التعاون بين قطر والإكوادور ومواقفهم من بعض القضايا الدولية وغيرها من التفاصيل في السطور التالية:

• ما أبرز النقاط على جدول أعمالكم خلال زيارتكم للدوحة؟

- قدمنا إلى الدوحة ضمن وفد رسمي مع الرئيس لينين مورينو رئيس جمهورية الإكوادور الذي يقوم بزيارة رسمية إلى قطر ولقد تشرفنا بزيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إلى الإكوادور نهاية أكتوبر هذا العام. وهذه الزيارة مناسبة خاصة جدا للبلدين لأنها تعكس ما لديهما من علاقات مستمرة على أعلى مستوى، وأنا على يقين أن علاقات البلدين سوف تصل إلى مراحل أكثر تطوراً. ونأمل أن تزدهر أجندة العمل الثنائية بين بلدينا خلال هذه الزيارة.

• ماذا عن أبرز اللقاءات والمباحثات بين الجانبين؟

- تتضمن الزيارة العديد من اللقاءات والمباحثات المهمة ولكن الهدف الأساسي هو حضور الرئيس مورينو افتتاح منتدى الدوحة وهو منتدى معروف في كافة أنحاء العالم كأحد المنتديات الدولية الرئيسية للمناقشات رفيعة المستوى حول قضايا راهنة على الساحة الدولية.

• ما دلالة مخاطبة الرئيس مورينو لمنتدى الدوحة اليوم من وجهة نظركم تجاه علاقات البلدين؟

- إنها دلالة قوية على تميز العلاقات بين قطر والإكوادور ويعتز الرئيس مورينو بدعوته للمشاركة في افتتاح المنتدى ونعلم أن منتدى الدوحة يشكل فرصة ومنبرا أساسيا لطرح أفكار مهمة حول القضايا الدولية الراهنة، ويجمع المفكرين والباحثين إلى جانب السياسيين وصناع السياسات فهو منتدى فريد. ويتطلع الرئيس مورينو إلى طرح آرائه السياسية حول القضايا الدولية خلال المنتدى.

اتفاقيات جديدة

• هل ستشهد الزيارة التوقيع على اتفاقيات جديدة؟

- نسعى خلال الزيارة إلى مواصلة تطوير الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال زيارة صاحب السمو إلى الإكوادور، أكتوبر الماضي، كما سيتم التوقيع خلال الزيارة الحالية على مذكرتي تفاهم الأولى خاصة بالتعاون الثقافي، وتسهيل تبادل الوفود والفعاليات الثقافية بين البلدين، والثانية مذكرة تفاهم حول إدارة الموانئ. وتتمتع قطر بخبرة كبيرة في هذا المجال ويمكننا الاستفادة منها. ونرحب بقدوم شركة موانئ قطر للاستثمار في الإكوادور أو تنفيذ مشروعات مشتركة مع نظرائها هناك.

إنجاز كبير

• ما تقييمك لتطور العلاقات بين الدوحة وكيتو حتى الآن؟

- لدينا علاقات دبلوماسية تمتد لعقود ولكن أود الإشارة إلى أن هذه هي زيارتي الثانية للدوحة منذ ما يزيد على ١٠ سنوات وأنا سعيد جداً بحجم التطور والإنجاز الذي رأيته، فعندما يكون أصدقاؤنا بحالة جيدة فإن ذلك سيصب في صالح الجميع. وأنا متحمس للغاية لمستقبل العلاقات بين بلدينا، فلديهما التزام قوي على أعلى مستوى في السلطة بين قيادتي البلدين وبينهما اتصالات مستمرة لخدمة مصالح شعبيهما.

اللجنة الوزارية

• خلال زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى الإكوادور، تم توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء اللجنة الوزارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين، متي تبدأ اللجنة أعمالها؟

- نعمل على ذلك بالفعل لأن اللجنة هي أفضل آلية لتنفيذ الاتفاقيات التي توصلنا لها على أعلى المستويات. وسوف يكون أول اجتماع للجنة هنا في الدوحة العام المقبل. وسيكون هناك حضور وزاري من جانب الإكوادور لبحث سبل تعزيز التعاون في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك. ونحن ملتزمون بالمضي قدما في هذا الاتجاه وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين البلدين.

تنويع العلاقات

• ما هي أهم قطاعات التعاون بين البلدين؟

- نحاول أن نجعل أجندة عملنا المشتركة شاملة لكافة مجالات التعاون وألا تكون محدودة بمجالات الاقتصاد والاستثمار والتجارة وهي مجالات نرغب في التوسع بها بالطبع ولكننا مهتمون بالتوسع في علاقات بلدينا في مختلف المجالات الأخرى مثل العلاقات الثقافية والتنمية الاجتماعية ونعلم أن قطر لديها برامج تنمية اجتماعية متطورة وهو مجال بالغ الأهمية بالنسبة للإكوادور كما ندرك تحقيق قطر لأهداف مهمة في القطاع التعليمي والأكاديمي وهو مجال آخر يحظى باهتمام الإكوادور ونأمل في التعاون وتبادل الخبرات في هذه القطاعات.

الخط الجوي

• هل ستتناول المباحثات مسألة تدشين خط جوي مباشر بين البلدين؟

- الخط الجوي المباشر، أحد الفرص الإيجابية المهمة لتعزيز العلاقات بين البلدين. والخطوط الجوية القطرية إحدى شركات الطيران الرئيسية في العالم وبالطبع فإن هذا الخط الجوي بين قطر والإكوادور -في حالة تدشينه- سوف يزيد فرص التقارب بين شعبي البلدين. والإكوادور تتمتع بموقع استراتيجي في قلب أمريكا اللاتينية، وتزداد مكانة الإكوادور كمركز رئيسي في القارة وبالتأكيد ستكون فرصة جيدة لزيادة حضور الخطوط القطرية في أجواء الإكوادور.

الاستثمارات القطرية

• هل هناك مباحثات لجذب الاستثمارات القطرية إلى الإكوادور؟

- جرت المباحثات خلال الزيارة الأخيرة لصاحب السمو إلى الإكوادور وحضر وزراء قطريون إلى كيتو أكتوبر الماضي وكانت هناك محادثات حول إمكانية استثمار جهاز قطر للاستثمار في الإكوادور خاصة أن بلادنا غنية بالفرص الاستثمارية وبها موارد طبيعية كثيرة وطاقات بشرية مبدعة وتشكل فرصا واعدة أمام المستثمرين القطريين والأجانب بصفة عامة. واتخذت حكومة الإكوادور عددا من التدابير عبر قوانين وسياسات تستهدف جذب وتسهيل الاستثمارات الأجنبية وتنتظر الإكوادور المستثمرين القطريين للاستفادة من هذا المناخ الاستثماري في بلادنا.

• ما مدى أمن واستقرار الاستثمارات القطرية في الإكوادور؟

- أهم خصائص السياسة الاستثمارية للرئيس مورينو هي تقديم كل التسهيلات للمستثمرين الأجانب والحفاظ على أمن واستقرار استثماراتهم، وإعطاء ضمانات قانونية لهذه الاستثمارات التي يساهمون بها في تطوير اقتصاد الإكوادور ما يجعل البيئة الاستثمارية في الإكوادور مهيأة بطريقة فعالة وإيجابية لاستقبال الاستثمارات الأجنبية.

• ماذا عن التعاون في قطاع الطاقة؟

- بحثنا إمكانية الكشف عن الغاز الطبيعي في الإكوادور ولكن لم يكن الإنتاج سهلا ولكن صناعات النفط ومشاركة قطر بخبرتها في معامل تكرير النفط ستكون مفيدة جدا لبلادنا. ولا نبحث فقط عن التكنولوجيا التي تمتلكها قطر ولكن أيضا خبرتها في كيفية التعامل مع أسواق الطاقة العالمية.

مونديال قطر

• قطر أول دولة عربية تستضيف كأس العالم ٢٠٢٢، كيف تنظرون إلى ذلك؟

- سعداء للغاية ونترقب إقامة المونديال في قطر ونأمل أن يصعد منتخبنا للمشاركة في هذا المونديال وأن نعود إلى الدوحة مرة أخرى لدعم منتخبنا في البطولة.نقل السفارات للقدس لن يحل القضية الفلسطينية

حول التوافق بين قطر والإكوادور حول قضايا دولية مثل القضية الفلسطينية يؤكد وزير الخارجية الإكوادوري: نشارك قطر العديد من الآراء حول القضايا الدولية ونؤمن بالتعددية وفتح فرص للحوار كما أننا نتشارك القيم الأساسية لقواعد القانون الدولي وعلى على هذا الأساس فلدينا اتفاق حول القضية الفلسطينية، بضرورة حل يتفق مع قرارات مجلس الأمن وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. ونأمل في الوصول إلى حل عادل في فلسطين.

وحول إقدام بعض الدول على نقل سفاراتها إلى القدس قال: لا نتشارك هذا القرار مع الدول الأخرى لأننا نؤمن بأهمية الوصول إلى حل للقضية الفلسطينية في إطار قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة. وهذا القرار الخاص بنقل سفارات للقدس لا يقدم حلولا لفلسطين. وما نريده هو حل إيجابي شامل يتفق مع القانون الدولي.



قطر تعاملت بحكمة مع الأزمة الخليجية

أكد وزير الخارجية الإكوادوري أن قطر تعاملت بحكمة مع الأزمة الخليجية بحكمة وأبقت على علاقاتها مع العالم بطريقة فعالة وإيجابية للغاية. ولدينا يقين أن الأزمة سيتم حلها بالطرق السلمية ولدينا أصدقاء جيدين في المنطقة ومنهم دولة قطر ومن هذا المنظور فإننا نأمل أن يتم حل هذه المسألة بأسرع وقت ممكن.

دعوة مؤسس ويكيليكس لمغادرة سفارة الإكوادور

الإكوادور ملتزمة بدعم اللاجئين من فنزويلا



حول الجدل بشأن جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس، ومطالبة الإكوادور له بالخروج من مقر سفارتها في لندن يقول خوسيه فالنسيا وزير الخارجية في جمهورية الإكوادور: السيد جوليان أسانج طلب اللجوء السياسي في سفارتنا في لندن ويقيم بها منذ حوالي ٦ أعوام ونصف العام والسلطات البريطانية أخبرته أنه لا يمكنها إعطاءه مخرجا أمنا خارج البلاد لأن هذا ليس جزءاً من المعاهدات الدولية التي تحكم هذه المسائل ونحن نتفهم موقف الحكومة البريطانية، وعلى السيد أسانج مغادرة السفارة والذهاب إلى المحكمة البريطانية وتلقي الحكم. وكدولة تقدم لجوءا للسيد أسانج، فإننا نحترم القوانين وأضاف: علينا أن نبذل قصارى جهدنا لحل هذا المسألة وفقا للقانون الدولي وهو ما تعمل الإكوادور وفقا له.

قال وزير الخارجية الإكوادوري إن الإكوادور ملتزمة بتقديم الدعم الإنساني للاجئين من فنزويلا.. فهناك عدد من اللاجئين من فنزويلا يغادرون بلدهم بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية هناك وحتى الآن ووفقا للمفوضية العليا للاجئين، هناك ما يزيد على ٣ ملايين فنزويلي غادروا بلادهم.

وأضاف: لدينا في الإكوادور حوالي ٢٥٠ ألف فنزويلي وهو تحد كبير لنا ونحن ملتزمون بالدعم الإنساني لهم وندرك أن هؤلاء الناس تركوا بلدهم ضد رغبتهم وكانوا مرغمين على ذلك بسبب الظروف هناك ونناشد المجتمع الدولي مساعدتنا في حل هذا المسألة.دعوة مؤسس ويكيليكس لمغادرة سفارة الإكوادور

الإكوادور ملتزمة بدعم اللاجئين من فنزويلا

حول الجدل بشأن جوليان أسانج مؤسس ويكيليكس، ومطالبة الإكوادور له بالخروج من مقر سفارتها في لندن يقول خوسيه فالنسيا وزير الخارجية في جمهورية الإكوادور: السيد جوليان أسانج طلب اللجوء السياسي في سفارتنا في لندن ويقيم بها منذ حوالي ٦ أعوام ونصف العام والسلطات البريطانية أخبرته أنه لا يمكنها إعطاءه مخرجا أمنا خارج البلاد لأن هذا ليس جزءاً من المعاهدات الدولية التي تحكم هذه المسائل ونحن نتفهم موقف الحكومة البريطانية، وعلى السيد أسانج مغادرة السفارة والذهاب إلى المحكمة البريطانية وتلقي الحكم. وكدولة تقدم لجوءا للسيد أسانج، فإننا نحترم القوانين وأضاف: علينا أن نبذل قصارى جهدنا لحل هذا المسألة وفقا للقانون الدولي وهو ما تعمل الإكوادور وفقا له.

قال وزير الخارجية الإكوادوري إن الإكوادور ملتزمة بتقديم الدعم الإنساني للاجئين من فنزويلا.. فهناك عدد من اللاجئين من فنزويلا يغادرون بلدهم بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية هناك وحتى الآن ووفقا للمفوضية العليا للاجئين، هناك ما يزيد على ٣ ملايين فنزويلي غادروا بلادهم.

وأضاف: لدينا في الإكوادور حوالي ٢٥٠ ألف فنزويلي وهو تحد كبير لنا ونحن ملتزمون بالدعم الإنساني لهم وندرك أن هؤلاء الناس تركوا بلدهم ضد رغبتهم وكانوا مرغمين على ذلك بسبب الظروف هناك ونناشد المجتمع الدولي مساعدتنا في حل هذا المسألة.