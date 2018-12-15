إجماع مجلس الشيوخ فضح تستر ترامب على ولي العهد السعودي

الدوحة - ترجمة الراية:

رأت صحيفة “واشنطن بوست” أن قرار مجلس الشيوخ قد عرَّى تستر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقالت الصحيفة إن قرار مجلس الشيوخ كشف الخطأ، الذي يرتكبه ترامب باستمراره دفاعه عن ابن سلمان ومحاولته تبرئته من مسؤولية قتل الصحفي جمال خاشقجي. وشددت الصحيفة على أن قرار المجلس بإلقاء المسؤولية على ابن سلمان بالإجماع، كان تقريعاً واضحاً للرئيس وإدارته؛ لأنهم حاولوا إخفاء الحقيقة عن مقتل خاشقجي”. وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد أن مرّر مجلس الشيوخ قانوناً يحظر على واشنطن تقديم الدعم للحرب في اليمن، فإن رئيس لجنة الشؤون الخارجية السيناتور الجمهوري بوب كوركر، تقدم بالقرار الذي حمّل رسمياً ولي العهد مسؤولية قتل خاشقجي، وصوّت عليه المجلس بالإجماع.

وتنقل الصحيفة ما جاء بديباجة القرار: يعتقد مجلس الشيوخ أن ولي العهد السعودي مسؤول عن مقتل خاشقجي، وكان هذا هو ما توصلت إليه “سي آي إيه”، وهي النتيجة التي حاول كل من وزيري الخارجية والدفاع مايك بومبيو وجيمس ماتيس تقويضها، وقال الأول إنه لا يوجد ما يثبت تورط ولي العهد، أما الثاني فقال إنه لا يوجد دليل قاطع. ربما كلامهما صحيح من الناحية الفنيّة، إلا أنهما تجاهلا حقيقة أن استنتاجات (سي آي إيه) ليست وثيقة قانونية، لكن ولكونها وكالة أمنية فإنها قامت بتقييم دور ابن سلمان بمقتل خاشقجي بدرجة (عالية من الثقة)، فيما وضع ماتيس وبومبيو معايير عالية لتحميل ولي العهد المسؤولية”.

وقالت الصحيفة: مع أن إحاطة جينا هاسبيل كانت غير مرغوبة بشكل واضح، إلا أن النواب والشيوخ حصلوا على فرصة للاستماع لشهادتها، وخرجوا من الاجتماع مقتنعين بتورط ابن سلمان، بل ذهبوا إلى الاعتقاد بأن ماتيس وبومبيو قاما بعملية تضليل مقصودة للمجلس”. وتنقل الصحيفة عن السيناتور الجمهوري ليندزي غراهام، قولها: “لو كانا في إدارة ديمقراطية لوجهت اتهاماً لهما بأنهما في جيب السعوديين”، فيما قال كوركر إنه لو حوكم ابن سلمان أمام هيئة محلفين، لما استغرقت إدانته إلا “30 دقيقة”، وأضاف السيناتور إن الفرق بين شهادة كل من بومبيو وماتيس من جهة، وتلك التي جاءت من هاسبل هي “مثل الفرق بين الظلام والنور”. وقالت الصحيفة إن ترامب هو من بدأ بإخفاء الحقيقة، مع أنه وعد بمعاقبة المسؤولين عن الجريمة، لكنه قال لاحقاً إن السعودية حليف مهم ولا يمكن الاستغناء عنه، إلا أنه قال عن ولي العهد إنه “ربما كان يعرف بهذه الحادثة المأساوية، وربما لم يكن يعرف”، وأضاف: “قد لا نعرف عن حقيقة ما جرى”.

وتفيد الصحيفة بأن تصويت الكونغرس بالإجماع، يعني أن ما قاله الرئيس لا يكفي، وعلى الإدارة أن توضح موقفها الأخلاقي الذي لم يقدمه ترامب ولا شركاؤه بالحكم، وإنه كان بإمكان ترامب وبومبيو الاعتراف بدور ابن سلمان في الجريمة، واتخاذ قرار بعدم الانتقام، إلا أنهما ذهبا أبعد من هذا من خلال توفير الغطاء له، والتعتيم على الحقيقة الموجودة، وباتت الكرة الآن بملعب المجلس، فمع أنه لن يمرّر القرار الداعي لوقف الدعم عن الحرب اليمنية، إلا أنه يجب الاتحاد لتوبيخ ترامب وولي العهد، وإن لم يفعل ذلك، فإن القرار سيحال لمكتب الرئيس الذي قد يواصل التظاهر بأن المعلومات الأمنية لا تقول ما تقوله، أو مواجهة غضب من الكونغرس وربما عقوبات. وتختم الصحيفة: ربما كان هذا القرار توبيخاً مؤقتاً، حيث يشعر الشيوخ بأنهم فعلوا ما يستطيعون عمله، ويتحركون للأمام، لكن القرار سلط الضوء على عمليات التستر التي قامت بها إدارة ترامب، وفعل الكونغرس هذا بصوت واحد، وهذا مذهل ومهم، خاصة أن الأمر يتعلّق بحليف مهم.