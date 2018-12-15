الجيش التركي يدمر 30 هدفاً لمسلحي الأكراد شمال العراق

أنقرة - وكالات:

أعلن خلوصي أكار وزير الدفاع التركي أن الغارات التركية على معاقل منظمة حزب العمال الكردستاني /‏‏بي كا كا/‏‏ في “سنجار” وجبل “قره جاق” شمالي العراق أسفرت عن تدمير أكثر من 30 هدفاً للمسلحين.

وأضاف أكار في تصريح صحفي له أمس إنه لأول مرة يتم استهداف معاقل منظمة /‏‏بي كا كا/‏‏ في منطقة جبل “قره جاق”، مشيراً إلى أن مهمة هذه الحملة انتهت وأن الاستعدادات جارية لإطلاق حملات أخرى ضد المسلحين.

وفي سياق متصل نقلت وكالة “الأناضول” التركية عن مصادر عسكرية قولها “إن الغارات جرت بالتنسيق بين وحدات الاستخبارات والجيش حيث تم تحديد الأهداف بعناية فائقة لتجنب وقوع أي خسائر بين المدنيين وممتلكاتهم”.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 20 مقاتلة شاركت في الغارات الجوية إلى جانب طائرات للوقود، وطائرة للإنذار المبكر، مؤكدة أن الغارات جرت بشكل متزامن على معاقل المسلحين في “‏‏جبل سنجار”‏‏ وجبل “قره جاق”.

وقال فخر الدين ألتون رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس إن قوات بلاده ضربت الإرهاب وبعثت برسائل لداعميه من خلال عملية جوية نفذتها ضد مواقع منظمة “‏‏بي كا كا”‏‏ شمالي العراق.

واعتبر أن نجاح العملية التي استهدفت مواقع للمنظمة في “سنجار” و”جبل قره جاق” اللذين يعتبران من المراكز المهمّة التي تنشط فيها العناصر الإرهابيّة، سيدعم الاستقرار الإقليمي، وأمن تركيا الوطني.