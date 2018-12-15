الاحتلال يعتقل 100 فلسطيني خلال 48 ساعة

رام الله - وكالات:

أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت منذ فجر أمس الأول وحتى فجر أمس أكثر من 100 مواطن فلسطيني شملت غالبية محافظات الضفة الغربية، رافقها اعتداءات على المواطنين وترهيب للأطفال، وتفتيش وتخريب للمنازل. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت الليلة قبل الماضية وفجر أمس حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية طالت 46 مواطناً على الأقل بينهم سيدة ونائبان في المجلس التشريعي الفلسطيني وصحفي. ولفت نادي الأسير إلى أن غالبية المعتقلين هم من الأسرى المحررين منهم من قضى سنوات في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.وأوضح أن قوات الاحتلال اعتقلت 16 مواطناً من عدة بلدات وأنحاء في محافظة الخليل بينهم النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل، وعشرة مواطنين على الأقل من عدة بلدات وأنحاء متفرقة في محافظة بيت لحم، فيما اعتقل ستة مواطنين من عدة بلدات في محافظة رام الله والبيرة، إضافة إلى ستة مواطنين من محافظة نابلس بينهم النائب ياسر منصور.

وذكر نادي الأسير أن عشرة مواطنين اعتُقلوا من القدس وضواحيها على الأقل بينهم أسيرة محررة. وتنفذ قوات الاحتلال عمليات دهم واعتقالات موسعة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة على مدار اليومين الماضيين الأمر الذى استدعى الرئاسة الفلسطينية ووزارة الخارجية لمناشدة المجتمع الدولي الضغط على حكومة الكيان الإسرائيلي بوقف حملات الاعتقال العشوائي وترهيب المدنيين الفلسطينيين.

قيادي فلسطيني: الضفة ستشهد انتفاضة عارمة

رام الله - وكالات:

أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، نائب الأمينة العامة للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) صالح رأفت، أن الضفة الغربية ستشهد انتفاضة شعبية عارمة في كافة المدن والقرى بما فيها القدس الشرقية، جراء العدوان الإسرائيلي الخطير. وقال في تصريح مقتضب لـ موقع (النجاح) الإخباري: “ستكون هناك انتفاضة شعبية عارمة في كافة مدن الضفة الغربية والقدس الشرقية، بعد العدوان الإسرائيلي الخطير على الضفة الغربية، والذي أدى إلى اعتداءات وإعدامات ميدانية واقتحامات”.

حماس تتهم أجهزة السلطة بالاعتداء على المواطنين

غزة - وكالات:

طالبت حركة حماس أمس، السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية بإفساح المجال لـ المقاومين ولشباب الضفة للدفاع عن شعبهم ومقدساتهم وحماية أرضهم وأعراضهم. وأضافت في بيان على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم: فمن العار تصدي أجهزة أمن السلطة للجماهير الثائرة وقمعهم والاعتداء عليهم والاستمرار في حماية العدو المجرم، وفق تعبيره. وتابع: على شباب الضفة ورجالها البحث عن السلاح والاستبسال في السير على طريق خوض معركة الشرف والكرامة مع العدو وبكافة أشكال المقاومة وعلى رأسها المقاومة المسلحة مهما كان الثمن ومهما بلغت التضحيات.