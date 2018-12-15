60 % من الأمريكيين.. رد ترامب على السعودية بمقتل خاشقجي لم يكن قوياً

الدوحة - الراية:

قالت شبكة (سي أن أن) الأمريكية إن 60% من الأمريكيين يرون أن رد الإدارة الأمريكية على دور المملكة العربية السعودية في قتل مواطنها الصحفي والكاتب جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في الثاني من أكتوبر، “لم يكن قوياً بما فيه الكفاية”.

وأجرت شبكة (سي أن أن) استطلاعاً أظهر أن (77%) من أنصار الحزب الديمقراطي و(53%) من المستقلين، يعتقدون أن رد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يكن قوياً، مقارنة بـ(43%) من أنصار الحزب الجمهوري الذين رأوا أن “الرد كان صحيحاً”. ويشير الاستطلاع إلى أن (58%) من الأمريكيين تابعوا أخبار قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي عن كثب، فيما وجد الاستطلاع أن 7 من كل 10 من المستطلعة آراؤهم، كانوا يعتقدون أن الرد لم يكن كافياً”. وعن تعامل الرئيس ترامب تحديداً مع جريمة قتل خاشقجي، قالت الشبكة الأمريكية إن (27%) من المستطلعة آراؤهم، وافقوا على الطريقة التي تعامل بها، في حين أن (52%) لم يوافقوا على تعامله. وأشارت الشبكة إلى أن الاستطلاع أجري من قبل شركة SSRS في الفترة من 6 إلى 9 من الشهر الحالي ديسمبر، وشملت عينة عشوائية بلغت 510 أشخاص بالغين، تم التواصل إليهم عبر الهواتف. ويذكر أن السعودية قد اعترفت بقتل الصحفي والكاتب جمال خاشقجي في قنصليتها في إسطنبول في تركيا في الثاني من أكتوبر بعد أن حاولت أن تنفي الاتهامات الموجهة لها.