مقتل مسؤول صومالي بإطلاق نار في بيدوا

مقديشو - د ب ا:

قُتل أمس النائب عبد الشكور يعقوب رئيس اللجنة الأمنيّة في برلمان ولاية جنوب غرب الصومال، في تبادل لإطلاق النار في بيدوا عاصمة الولاية. وتشهد بيدوا مظاهرات ترافقها أعمال شغب لليوم الثاني على التوالي بعد اعتقال مختار روبو أحد المرشحين لرئاسة الولاية، بحسب موقع الصومال الجديد الإخباري. من جانب آخر، دعا عبد القادر شريف القائم بأعمال رئيس ولاية جنوب غرب الصومال، رئيس برلمان الولاية، سكان بيدوا إلى تهدئة الوضع. واتهم شريف من وصفهم بأنهم مجموعة قليلة بالوقوف وراء المظاهرات التي تشهدها بيدوا، داعياً إلى وقفها، وحثّ القوات الأمنية على معاملة الناس بالرفق وخلق أجواء من التفاهم. يذكر أن نحو 10 أشخاص قتلوا في مواجهات وأعمال شغب شهدتها بيدوا أمس بعد اعتقال القيادي السابق في حركة الشباب والمرشح للانتخابات الرئاسية في ولاية جنوب غرب الصومال أبو منصور مختار روبو الذي نقل بعد اعتقاله إلى العاصمة مقديشو. كانت الحكومة منعت أبو منصور من الترشّح بسبب عضويته السابقة في حركة الشباب، قائلة في بيان إن منصور “حشد ميليشياته الخاصّة وجلبهم إلى بيدوا لترويع المواطنين والسياسيين”. وقال ضابط شرطة بارز يدعى ماهاد عبد الرحمن في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه بعد نقل منصور جواً إلى العاصمة مقديشو، اندلعت اشتباكات بين أنصاره وقوات الأمن. يذكر أن حركة الشباب، المرتبطة بشبكة القاعدة الإرهابية الدولية، تشن هجمات بصورة منتظمة داخل الدولة المضطربة الواقعة في شرق إفريقيا سعياً وراء إقامة دولة إسلاميّة.