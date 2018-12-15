أردوغان: أعرف قاتل خاشقجي.. والمنفذون التزموا بالتعليمات

إسطنبول - وكالات:

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن مُرتكب جريمة قتل خاشقجي “معروف”، وأضاف مخاطباً الجهات التي لا تريد الإفصاح عن الآمر بقتل خاشقجي “إنه معروف بالنسبة لدي، فأعلنوا عنه”. وكان أردوغان يتحدث في المؤتمر القضائي الأول للمحاكم الدستورية والعليا للدول الأعضاء والمراقبة في منظمة التعاون الإسلامي بقصر دولمة باهجة في إسطنبول أمس، حيث تطرق إلى قضية مقتل الصحفي السعودي. قال أردوغان: “للأسف خاشقجي ارتقى شهيداً إثر عملية حقيرة جرت في القنصلية السعودية.

والشعب التركي ليس غبياً، ويعرف كيف يحاسبهم”. وقال الرئيس التركي: إن “السعودية طلبت الاستماع للتسجيلات، وطلبت أيضاً الحصول عليها. أسمعناهم إياها، لكن لم ولن نعطيها لهم.. هل نعطيهم ليمحوها؟”.. ولفت أردوغان إلى أن التسجيلات الصوتية المتعلقة بجريمة قتل خاشقجي تكشف أن أقرب الأشخاص لولي العهد السعودي ضالعون في قتل خاشقجي، وأنهم نفذوا التعليمات باحتراف.

وأشار أردوغان إلى أن المدعي العام السعودي لم يقدم أي معلومات إلى نظيره التركي لدى زيارته تركيا، وعوضاً عن ذلك “غادر من إسطنبول ومعه خمس حقائب من المكسرات، فالأمور التي تهمه غير تلك التي تهمنا”. وانتقد صمت بعض الدول والأوساط في العالم الإسلامي على جريمة اغتيال خاشقجي وتداعياتها، قائلاً إن دولاً في العالم الإسلامي كانت ضحية للدولار والريال ولم تقل الحقيقة في قضية خاشقجي. وبشأن تصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على قرار يحمّل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي، قال أردوغان “تابعنا ما جرى أمس في مجلس الشيوخ الأمريكي، والأمر لن يتوقف على ذلك بل سيتواصل ويتطور،لأننا أمددنا الأمريكيين وجهاز استخباراتهم بكل المعلومات. ومستعدون لتقديمها أيضاً لكل من يطلبها، وهدفنا من ذلك تحقيق العدالة، فهي الأساس في كل شيء”.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي ذو الأغلبية الجمهورية قد تبنى الخميس بالإجماع قراراً يحمل ولي العهد السعودي المسؤولية عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. وينص القرار -الذي تم تبنيه بالتصويت الشفهي-على أن الكونجرس “يعتقد أن ولي العهد محمد بن سلمان هو المسؤول عن مقتل خاشقجي”،كما شدد على ضرورة محاسبة المملكة العربية السعودية لأي شخص متورط في مقتله.