استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في رام الله

رام الله - غزة - وكالات:

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في البطن، فيما أصيب شاب آخر بجروح، خلال المواجهات التي اندلعت أمس، بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي برام الله. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق، بأن الشهيد وصل إلى مجمع فلسطين الطبي برام الله، وإصابته حرجة للغاية، بعدما أصيب برصاصة في البطن، ليتم الإعلان عن استشهاده قبل قليل، فيما أصيب شاب آخر برصاصة في القدم، وحالته مستقرة.وقالت مصادر طبية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن شاباً أصيب برصاصة في قدمه أطلقها أحد المستوطنين خلال المواجهات التي أعقبت مهاجمة المستوطنين ضاحية التربية والتعليم القريبة من المخيم، ومركبات المواطنين ومنازلهم. وقال رئيس اللجنة الشعبية في المخيم محمود مبارك: إن أعداداً من مستوطني (بيت إيل) المقامة على أراضي المواطنين، تجمعوا وبحماية من جنود الاحتلال، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى إلى تحطم زجاج عدد منها.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز خلال مواجهات مع الشبان عند باب الزاوية في مدينة الخليل، وقرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وفي قرية اللبن الشرقية بنابلس.

كما أصيب مواطنان بالرصاص المطاطي، والعشرات بحالات اختناق بينهم مسن، في المواجهات التي اندلعت عقب صلاة الجمعة أمس، في بلدة المغير شمال شرق رام الله.

وفي قطاع غزة أعلن أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، عن إصابة 75 مواطناً فلسطينياً، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، أمس، خلال مشاركتهم في فعاليات مسيرة العودة، على الحدود الشرقية لقطاع غزة، والتي حملت اسم (المقاومة حق مشروع). وأكد القدرة في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، على إصابة سبعة مسعفين، وصحفي بجروح مختلفة خلال المواجهات شرقي القطاع. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة دعت الجماهير في قطاع غزة للحشد والمشاركة في فعاليات جمعة “المقاومة حق مشروع”، والتي جاءت تأكيداً على شرعية المقاومة وحالة الإجماع والالتفاف حولها. وأكدت الهيئة في بيان لها استمرار المسيرات بأدواتها السلمية حتى تحقيق الأهداف التي انطلقت من أجلها وفي مقدمتها كسر الحصار عن قطاع غزة.