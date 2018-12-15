إنجاز عربي لعنابي سيدات المبارزة

متابعة - السيد بيومي:

حققت سيدات العنابي إنجازاً كبيراً في منافسات البطولة العربية للمبارزة المقامة في تونس التي اختتمت منافساتها، حيث نجحت لاعباتنا في تحقيق الميدالية الفضية بمسابقة الفرق الخاصة بسلاح الفلوريه بعد خسارته أمام نظيره التونسي 45/‏32، فيما احتلّ المنتخب العراقي المركز الثالث، وتكوّن منتخبنا من غريبة ضاحي وأميرة عبد الجبار، كما فاز منتخبنا المكوّن من واضحة راشد وذكريات راشد وفاطمة ضاحي بالميدالية الفضية بعد احتلاله المرتبة الثانية في مسابقة الابيه لفرق سيدات، فيما فازت سيدات تونس صاحبات الأرض بالميدالية الذهبية وفازت سيدات العراق بالميدالية البرونزية، وأقيمت منافسات البطولة بمشاركة 119 لاعباً من 9 منتخبات، وهي تونس (البلد المستضيف)، وقطر، والبحرين، وعمان، ولبنان، والعراق، والإمارات، والكويت، والسعودية.

وشارك المنتخب القطري للمبارزة في البطولة بـ7 لاعبين: اثنان في مسابقات الرجال، وهما أحمد علي الغرداقي، ومهدي فرياني، في منافسات سلاح الفلوريه، و5 لاعبات وهن: واضحة راشد، وذكريات راشد، وفاطمة ضاحي في منافسات سلاح الابيه، في منافسات سلاح الفلوريه. من جانبه تقدّم الاتحاد القطري للمبارزة عبر صفحته الرسمية بتويتر بشكر خاص للاتحاد التونسي للمبارزة على حسن التنظيم وحفاوة الاستقبال بالوفد القطري متمنياً لهم مزيداً من التوفيق.