اليوم سباق الخيل على كأس حالول

الدوحة الراية :

ينظم نادى السباق والفروسية اليوم سباق الخيل ال 14 على كأس جزيرة حالول على المضمار العشبي بالنادي على مدار 10 أشواط أبرزهم الشوط الرئيسى وهو التاسع على الكأس، والمخصص للخيل المهجنة الأصيلة (إنتاج محلي) لمسافة 2400 م والجائزة المالية 100 ألف ريال، يأتي “الوسيل” ملك مربط الجريان في مقدمة المشاركين من حيث التصنيف، بعدما ظهر بشكل جيد في مشاركتين رغم عدم تحقيقه الفوز، ويبدو متهيئا تمامًا لتقديم مشاركة كبيرة .

ويشهد السباق اليوم إقامة شوط (كليمنج) أو شوط ( مُبيع ) كما يطلق عليه، وفي هذا الشوط هناك سعر محدد لكل جواد ويلتزم المالك والمدرب ببيع الجواد في حالة تحقق سعر البيع المحدد من قبل، ولا يحق لهما الرجوع في ذلك، وهذا الشوط مخصص للخيل المهجنة الأصيلة، الدرجة 4، لمسافة 1200م، و يعتبر “ساند بتوين أور توز” ملك مشعل بن على العطية أكبر مصادر الخطورة ويليه في ذلك “لوليس لويس” ملك حمد أحمد المالكي الجهني.