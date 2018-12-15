الدوحة تستضيف اجتماع بطولات البلاتينيوم للطاولة

أنشون - الراية :

اتفق خليل المهندي رئيس الاتحادين القطري والعربي لكرة الطاولة، النائب الأول لرئيس الاتحادين الآسيوي والدولي، على استضافة اجتماع رؤوساء اتحادات دول أستراليا وألمانيا والنمسا والصين واليابان بالإضافة إلى قطر، مع مسؤولي الاتحاد الدولي للعبة خلال شهر مارس المقبل على هامش منافسات النسخة رقم 24 لبطولة قطر الدولية المفتوحة.

ويهدف الاجتماع إلى دراسة شاملة لنظام البطولة، والعمل على إجراء تغييرات كبيرة في جولات المحترفين، والتي بدأت منذ بداية التسعينيات في القرن الماضي، والاتحاد الدولي كما قام بتغيير كبير في بطولات العالم، وسوف تقتصر المشاركة على 36 فريقا بدلا من أن تكون مفتوحة لكل دول العالم كما كان في السابق، يريد أيضا أن يجعل بطولات البلاتينيوم مقتصرة فقط على مشاركة النخبة، فيما تكون البطولات الأخرى مثل بطولات التحدي مفتوحة لكل لاعبي العالم من كافة الدول للمشاركة فيها.

وسيساهم هذا التغيير الجذري في تطوير جولات المحترفين من الناحية الفنية والتنظيمية، في ظل وجود رغبة كبيرة من العديد من الدول الأخرى لاستضافة نسخ البلاتينيوم مثل الهند وسنغافورة اللذين أبديا استعدادهما لدفع أكثر من نصف مليون دولار بهدف أن تصنف بطولاتهم في فئة البلاتينيوم.

ورحب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي خلال اجتماعهم الأخير ببعض الأفكار التي طرحها المهندي، بهدف تطوير البطولات، وقاموا أيضا بتلبية دعوتهم لحضور منافسات بطولة قطر الدولية المقبلة عام 2019، وعقد الاجتماع المرتقب في الدوحة لدراسة الموقف عن كثب على هامش البطولة، والاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من رؤساء الاتحادات القارية المختلفة.

وتعد قطر هي أول دولة تبدأ فيها المنافسات سنويا لبطولات فئة البلاتينيوم، ثم يعقبها ألمانيا وأستراليا والنمسا والصين واليابان بينما خرجت كوريا والسويد وكافة الدول الأخرى بعد تنافس شديد، وذلك تأكيدا على الثقة الكبيرة في قدرات قطر والاتحاد القطري لكرة الطاولة التنظيمية في استضافة الأحداث الرياضية الكبيرة.

ويضع الاتحاد الدولي معايير صارمة لتصنيف جولات المحترفين كفئة بلاتينيوم بداية من الجوائز المالية، والتنظيم والصالة والفندق، ويتم تقديم تقرير خاص عن الدول المستضيفة سواء من مدير المنافسات أو لجنة اللاعبين في الاتحاد الدولي من خلال تقديم كافة انطباعات اللاعبين وردود أفعالهم وبالتالي فكل شيء يدخل في هذا التصنيف حتى النقل التليفزيوني ومن خلال النقاط التي تحصل عليها الدولة المستضيفة يتم وضع بطولتها في التصنيف.

من جانبه قال المهندي إن استمرار إقامة النسخة الأولى من جولات بطولة العالم للمحترفين في قطر فئة البلاتينيوم تعد مكسبا كبيرا جدا للاتحاد القطري واللعبة أيضا، ودليل واضح على مكانتنا العالمية.

وأوضح المهندي أن استضافة هذه البطولة تساهم أيضا في تنشيط السياحة الرياضية بالدولة حيث يتم حجز 300 غرفة لما يقارب من 450 شخصا.