اليوم حسم بطولتي الدراجات والسيارات السياحية

متابعة - أحمد سليم:

يسدل الستار اليوم على الجولة الثانية من بطولتي قطر للدراجات النارية “سوبر ستوك 600 سي سي” والسيارات السياحية في نسختها الثالثة والتي تقام على حلبة الوسيل الدولية بإقامة السباقين الرئيسيين، حيث تبدأ الفاعليات في العاشرة صباحًا بفترة الإحماء بالنسبة للدراجات النارية، على أن ينطلق السباق الأول الرئيسي في الحادية عشرة والنصف صباحًا يعقبه تتويج الفائزين، ثم ينطلق السباق الثاني الرئيسي في الثانية والنصف ظهرًا ويعقبه تتويج الفائزين.

وكان يوم أمس قد شهد انطلاق التجارب التأهيلية للبطولتين حيث تمكن الدراج سعيد السليطي حامل اللقب في النسختين الماضيتين من تصدر التجارب التي شارك فيها 20 دراجًا، بعدما حقق أسرع زمن في اللفة خلال التجارب الأولى بزمن قدره 2.04.024 دقيقة، متفوقاً بفارق 0.712 ثانية عن أقرب منافسيه عبدالله القبيسي صاحب المركز الثاني فيما جاء مشعل النعيمي ثالثاً، وتفوق السليطي أيضا في التجارب الحرة للجولة الثانية حيث احتل المركز الأول بزمن قدره 2.04.277 دقيقة، متفوقاً بفارق 0.950 ثانية عن أقرب منافسيه مشعل النعيمي، فيما ناصر المالكي المركز الثالث.

وعلى مستوى منافسات فئة “تروفي”، سجل الدراج جاسم آل ثاني التجارب أسرع زمن في اللفة وقدره 2.08.122 دقيقة، متفوقا بفارق 0.337 ثانية عن أقرب منافسيه الدراج الكويتي محمد الزيدان صاحب المركز الثاني بزمن قدره 2.8.459 دقيقة، فيما حل الكويتي الآخر علي عبدالحسين في المركز الثالث بزمن قدره 2.09.797 دقيقة.

وفي بطولة السيارات السياحية تمكن السائق عبدالله الخيفي حامل اللقب في العامين الماضيين من صدارة السباقات بعد منافسة شرسة من 13 متسابقاً شاركوا في السباقات.

واحتل الخليفي على متن سيارة “هوندا s2000”، المركز الأول مسجلاً أفضل زمن في اللفة وقدره 2.23.037 دقيقة متفوقًا بفارق 2.037 ثانية عن أقرب منافسيه السائق أحمد العسيري على متن سيارة “هوندا سيفك” صاحب المركز الثاني بزمن قدره 2.25.373 دقيقة، فيما جاء إبراهيم عبدالغني على متن سيارة “تويوتا جي تي” في المركز الثالث بزمن قدره 2.25.830 دقيقة.

وأكد عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي رئيس اتحاد السيارات والدراجات النارية أن المنافسة في بطولتي السوبر ستوك والسيارات السياحية قوية للغاية وبالتالي يصعب علينا تحديد مرشحين من الآن للفوز باللقب، مشيرًا إلى أن الاتحاد ونادي الحلبة حريصون على دعم المشاركين الشباب وتذليل كافة الصعاب أمامهم.

وأعرب خالد الرميحي نائب رئيس حلبة الوسيل الرياضية مدير الحلبة عن سعادته بالمشاركة الكبيرة للسائقين القطريين في بطول قطر للسيارات السياحية وقال: ”رأينا حجم المشاركة الكبيرة للسائقين القطريين في سباقات السيارات حيث شكلوا النسبة الأكبر من المشاركين، وهو ما يؤكد أننا نسير في الطريق الصحيح، خاصة في ظل التطور الكبير لكافة المشاركين وتحقيق أرقام جديدة للمرة الأولى خاصة في منافسات السيارات، كما أن المنافسة مشتعلة في الدراجات النارية في ظل تقارب المستويات مع عودة قوية لبعض الدراجين القطريين.