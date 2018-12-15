دربي قطر الدولي للخيل ينطلق 21 الجاري

الدوحة الراية :

ينظم نادي السباق والفروسية مهرجان دربي قطر الدولي يومي 21 و22 الجاري على مضمار الريان، ويشهد مشاركة المهر “تِب تو وِن”، والذي سيكون بلا شك محل متابعة كبيرة كنجم في عالم سباقات الخيل بعدما تألق وأثبت كفاءته على واحد من أفضل مضامير السباقات في العالم عندما جاء في مركز الوصيف في سباق قيبكو 2000 غينيس على مضمار نيو ماركت في شهر مايو هذا العام.

ويتدرب “تِب تو وِن” في مدينة بركشه بإنجلترا بإشراف المدرب روجر تيل، ويسعى للدفاع عن رصيده من الفوز الدائم على مضمار الريان بعدما فاز بكلا مشاركتيه في الدوحة العام الماضي، وانطلق بعدها ليواصل تقديم نفس الأداء المتميز في سباق غينيس متقدماً على مجموعة من النجوم والأبطال في عالم سباقات الخيل كان من بينهم “مسار” الذي فاز بدربي إبسوم لاحقاً، و”ورونغ لايون” ملك قطر ريسنغ الذي اختير أفضل جواد في أوروبا هذا العام، و”إكسبرت آي” بطل بريدرز كَب مايل.

ولم يشارك “تِب تو وِن” في السباقات منذ مجيئه في مركز غير متقدم في سباق قطر لينوكس ستيكس من الفئة الثانية على مضمار غودوود في الحادي والثلاثين من يوليو هذا العام، بينما جاء قبل ذلك رابعاً في سباق سينت جيمسز بالاس ستيكس من الفئة الأولى على مضمار رويال أسكوت.

ويعتبر “تِب تو وِن” واحداً من 5 من الجياد المهجنة الأصيلة التي تتدرب في أوروبا وأعلنت مشاركتها في المهرجان، وسوف يشارك المهر الأزرق في دربي قطر لمسافة 2000 متر والذي يبلغ مجموع جوائزه المالية نصف مليون دولار ويقام على المضمار العشبي يوم السبت 22 ديسمبر الجاري.