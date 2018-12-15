الشرطة والريان.. لقاء ثقيل بدوري الطائرة

متابعة - فريد عبدالباقي:

تنطلق اليوم مباريات الجولة السابعة لدوري الكرة الطائرة وذلك بـ(3) لقاءات، حيث تقام ثلاث مواجهات تجمع الأولى بين الشمال والأهلي في الثالثة والنصف، والثانية بين الشرطة والريان في الخامسة والنصف، والثالثة بين قطر والخور، وتختتم الجولة يوم الاثنين المقبل بمباراتين تجمع الغرافة مع العربي، والوكرة مع السد.

تتجه الأنظار نحو لقاء القمة بين الشرطة والريان لاسيما أن الفريقين يتطلعان إلى مواصلة مشوارهما بنجاح في مسابقة الدوري، يمتلك الشرطة والريان في جعبتهما 18 نقطة، بالتساوي مع العربي المتصدر بفارق الأشواط.

ويعتمد المدرب الأرجنتينيّ لطائرة الشرطة داميان أريدوندو على خبرة لاعبيه أبرزهم بوسلاف ونادر أبوبكر وميكو، لن تكون مهمة الشرطة سهلة لاسيما أن منافسه يمتلك كتيبة من اللاعبين المتميزين قادرين على ترجيح كفة طائرة الرهيب.

حقّق فريق الشرطة العلامة الكاملة بانتصاراته السادسة على قطر والخور والسد والغرافة والشمال بنتيجة واحدة (3-0)، والأهلي (3-1).

في المقابل، يتطلع الريان إلى الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم حيث حقّق الفوز على الوكرة والغرافة بنتيجة واحدة (3-1)، وقطر والأهلي والخور والسد بنتيجة واحدة (3-0).

ويأمل العميد الأهلاوي إلى حصد النقاط الثلاث من أجل التقدم خطوة إلى الأمام، حيث يحتل المركز السابع برصيد 4 نقاط، وبنفس الرصيد يحتل الشمال المركز السادس.

وفي المباراة الثالثة، يبحث فريق قطر عن تعديل مساره بالمسابقة حيث يمتلك في رصيده 3 نقاط يحتل بها المركز التاسع، فيما يحتل الخور المركز الثامن برصيد 4 نقاط.