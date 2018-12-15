السداوية يكرمون مشجعهم الصغير

الدوحة - الراية :

قام الجهازان الفني والإداري ولاعبو نادي السد بتكريم الطفل محمد سعيد بن محفوظ والذي انتشر له مؤخراً مقطع فيديو وهو في المدرجات السداوية خلال احتفاله بهدف سالم الهاجري الثاني في شباك الدحيل، وهو الفوز الذي منح عيال الذيب صدارة الدوري. وحرص أعضاء الفريق السداوي على تكريم محمد، وإعطائه قميص النادي مع بعض الهدايا، والتقاط الصورالتذكارية معه.

وقد أبدى طفل الزعيم سعادته بالتكريم الذي حصل عليه من جانب لاعبي الفريق السداوي، وأضاف محمد سعيد بن محفوظ: سعيد بالتكريم وسعيد أكثر بانتصار السد على الدحيل والذي منحنا الصدارة خلال الفترة المقبلة وفترة التوقف والتي سوف تستمر لمدة شهرين، والتي ستعطي الفريق دافعاً للفوز ببطولة الدوري. وتابع طفل الزعيم حديثه قائلاً: كنت “معصب“ خلال الاحتفال خاصة أن الهدف الثاني جاء في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني ما زاد من الفرحة بالاحتفال بالهدف، مؤكداً أن لاعبه المفضل في الفريق هو حسن الهيدوس. هذا واستأنف الفريق السداوي تدريباته مساء أمس عقب الراحة التي حصل عليها لاعبو الزعيم لمدة يومين، بعد الفوز الكبير والمثير 3 -1 على فريق الدحيل، في المباراة المؤجلة من الأسبوع التاسع لدوري نجوم QNB.

ويستعدّ الزعيم لمباراة الخور المقبلة ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثانية لكأس QSL، التي ستقام الخميس المقبل على استاد جاسم بن حمد.

ويغيب عن السد في الفترة الحالية 9 لاعبين في صفوف العنابي القطري والذي يستعد لكأس آسيا المقبلة 2019، وهم (سعد الدوسري، عبدالكريم حسن، طارق سلمان، بيدرو ميجيل، حامد إسماعيل، سالم الهاجري، خوخي بوعلام، حسن الهيدوس، أكرم عفيف) كما حظي المحترف الكوري الجنوبي يونغ أوو جونغ بتهنئة خاصة من قبل أعضاء الفريق السداوي بمناسبة عيد ميلاده “29“، حيث تم إحضار كيكة كبيرة عليها اسمه، واحتفل بها لاعبو الزعيم قبل انطلاق التدريب.