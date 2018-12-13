ماتشالا يحدد صفقات الأهلي في يناير

الدوحة - الراية :

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تجهيزاته لمواجهة الشحانية يوم 20 ديسمبر المقبل في الجولة الرابعة لبطولة كأس QSL والتي ستقام على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد في إطار مباريات المجموعة الثانية.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة ميلان ماتشالا إلى تجهيز اللاعبين بصورة جيدة ليس لمواجهة الشحانية في الكأس وإنما للمرحلة المقبلة وفي نفس الوقت يقوم الجهاز الفني بتحديد احتياجات الفريق في المرحلة المقبلة.

وأعطت إدارة النادي برئاسة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني الثقة في المدرب لتحديد العناصر التي يرغب في ضمها للفريق سواء من اللاعبين المواطنين أو المحترفين لبحث ذلك في المرحلة المقبلة وإن كان الأمر بالنسبة للمحترفين مستقرا ولا توجد نية لتغيير أي منهم في يناير المقبل.

وتبحث الإدارة عن دعم الفريق بلاعب أو اثنين خلال يناير لاسيما في خط الدفاع الذي يسعى الجهاز لدعمه بكل قوة خاصة بعد استعادة أحمد سهيل من السد.