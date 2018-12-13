أكواسي ينتقل للدوري الجزائري

الدوحة - الراية :

التحق فيفيان أكواسي مدافع الخريطيات السابق بنادي اتحاد العاصمة الجزائري متصدر الدوري الجزائري بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، وكان أكواسي قد لعب في عدة أندية بدورينا بداية بالخريطيات قبل أن تتم إعارته للدحيل لمدة 6 أشهر ثم العودة للخريطيات من جديد وبعدها خوض تجربة أخرى مع العربي، قبل أن يتوجه لدوري الدرجة الثانية مع فريق مسيمير.

ويعتبر فيفيان أكواسي واحداً من أفضل المدافعين بالنظر للقوة البدنية والبنية الجسمانية التي يمتلكها، كما أن خوضه تجربة احترافية بالدوري الجزائري من بوابة نادي عريق مثل اتحاد العاصمة، شيء إيجابي بالنسبة للاعب لم يتجاوز عمره 26 سنة.