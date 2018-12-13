دورة تدريبية لمدربات كرة القدم

الدوحة- الراية :

ينظم الاتحاد الملكي الهولندي لكرة القدم دورة ثانية من برنامج “المدربين العالميين” في قطر، بالتعاون مع السفارة الملكية الهولندية في قطر ولجنة رياضة المرأة القطرية، وذلك احتفالا بتوقيع مذكرة التفاهم بين الاتحاد القطري لكرة القدم ونظيره الهولندي.

وقام وفد من الاتحاد الملكي الهولندي، بقيادة السيد خايس دي جونغ، الأمين العام للاتحاد بزيارة قطر لتوقيع مذكرة التفاهم والتي يعد فيها تطوير كرة القدم النسائية موضوعا هاما.

وناشدت مها العبد الجبار، أمين السر المساعد للجنة رياضة المرأة القطرية، الفتيات القطريات والمدربات إلى الالتحاق بهذه الدورة التدريبية لما لها من فوائد جمة ستعود على الرياضة عامة ورياضة المرأة بصفة خاصة.