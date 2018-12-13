المهندي يتوج نجوم الطاولة العالمية

كوريا الراية :

توج خليل أحمد المهندي رئيس الاتحادين العربي والقطري لكرة الطاولة، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، النجم الصيني “فان زيندونج” بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، وذلك خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز نجوم العالم في كرة الطاولة الذي أقيم في مدينة انشون الكورية على هامش منافسات ختام جولات المحترفين البالغ مجموع جوائزها مليون دولار.

وقدم المهندي الجائزة، خلال الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين بكوريا الجنوبية يتقدمهم رئيس اتحاد كرة الطاولة، بالإضافة إلى الألماني توماس فايكرت رئيس الاتحاد الدولي.

وقام المهندي بتسليم الجائزة الرئيسية خلال الحفل للعام الثاني على التوالي وذلك كدليل واضح على الدور الريادي الكبير الذي يقوم به في اللعبة عالميا. وقد تم توزيع ثماني جوائز خلال الحفل.