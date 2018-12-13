تفاؤل كبير بتعيينات العربي الجديدة

متابعة - رجائي فتحي:

لقيت التغييرات التي أجراها مجلس إدارة النادي العربي برئاسة الشيخ خليفة بن جبر آل ثاني بتعيين مدرب جديد لفريق الكرة وكذلك جهاز كرة جديد ترحيبا من جانب العرباوية حيث اعتبروها بمثابة خطوة مهمة نحو عودة الفريق للماضي الجميل الذي كان عليه العربي.

وفي نفس الوقت أعطى نوعا من التفاؤل عند العرباوية بأن المرحلة المقبلة سوف تكون متميزة للفريق لاسيما في ظل ما يتردد من أنباء عن تعاقدات قوية قادمة لفريق الكرة على صعيد اللاعبين المواطنين وكذلك تغييرات على صعيد اللاعبين المحترفين.

وأكد إبراهيم خلفان نجم العربي والمنتخب الوطني السابق أن الصحوة والتغييرات الإدارية والفنية التي اتخذتها إدارة العربي هي جديرة بالتقدير والاحترام وهي بمثابة إصابة في الهدف.

وأضاف إبراهيم خلفان في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: نتطلع مع هذه التغييرات تحقيق نتائج إيجابية وبعون الله تكون الأمور إيجابية والكتاب من عنوانه يقرأ وفرحتونا.

وفي نفس الوقت طالب رئيس النادي العربي من الجماهير التكاتف خلف الفريق وبكل قوة في المرحلة المقبلة وقال: الدعم والتكاتف هما كلمة السر ولا أطلب غيرهما من الجمهور العرباوي وبهما سوف يعود العربي إلى منصات التتويج.

وطالب العرباوية أن تكون الصفقات الجديدة للنادي تلبي الطموحات وليس مجرد أرقام وكذلك ليست على سبيل الإعارة لفترة قصيرة بل تكون لفترات طويلة حتى يستفيد النادي من اللاعبين الذين يتم التعاقد معهم بالصورة المطلوبة في المرحلة المقبلة والتي يتطلع فيها فريق العربي أن يكون في قلب المنافسة.

كما طالب العرباوية إدارة النادي أن تكون الصفقات قوية وتلبي الطموحات بالتعاقد مع لاعبين مؤثرين جدا يعطون الإضافة الفنية للفريق لاسيما أن ما يتردد من أنباء وما صرح به الشيخ خليفة بن جبر رئيس النادي يؤكد أن العربي قادم على مشروع كبير يسعى من خلاله إلى العودة لمنصات التتويج الغائبة عن النادي منذ 22 عاما.