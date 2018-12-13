تخريج الدارسين ببرنامج دبلوم الإدارة الرياضية

الدوحة - الراية :

أقامت الأكاديمية الأولمبية حفل تكريم بتخريج طلاب الدفعة السادسة التي انطلقت عام 2016 من برنامج دبلوم الإدارة المتقدم للمؤسسات الرياضية الأولمبية والذي تنظمه الأكاديمية بحضور سعادة جاسم راشد البوعينين الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية الذي قام بتوزيع الشهادات المعتمدة على جميع الخريجين والضيوف الذين ساهموا بجهودهم في دعم أنشطة وفعاليات الأكاديمية خلال الفترة الماضية.

وأكد سيف النعيمي المدير التنفيذي للأكاديمية أن هذا الحفل هو ثمرة دراسة وتعب على مدار 7 أشهر درس خلالها الطلاب واجتهدوا من أجل حصولهم على الدبلوم بعد اكتسابهم الخبرات اللازمة التي تؤهلهم بأن يكونوا فاعلين في مجالهم.

وقال النعيمي إن البرامج والدورات التي تقدمها الأكاديمية على مستوى عال من الجودة، وتشمل العديد من المجالات وتحتوي على العديد من العلوم، ومنها على سبيل المثال الإدارة الرياضية، وإدارة الموارد البشرية، وإدارة الشؤون المالية بالمؤسسات الرياضية، وهو ما يتيح المجال أمام المتخرج بأن يكون لديه العديد من المعلومات الكافية والقادرة على مساعدته في تطوير عمله، بعد عودته للمؤسسة التي يشتغل فيها سواء كانت اتحادات رياضية أو أندية.

وأضاف: الدارسون يحالفهم الحظ بتوفر هذا النوع من الدبلوم والمعتمد أساسا من اللجنة الأولمبية الدولية وبالتالي الشهادة التي يتحصل عليها الدارسون شهادة عالمية وليست محلية وموقعة من رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وسعادة رئيس اللجنة الأولمبية القطرية.