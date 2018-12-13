الدوحة -الراية : أعلنت مُديرية التوجيه المعنوي بوزارة الدفاع عن وصول السفينة الشراعية ‘تارانجيني’ التابعة للقوات البحرية الهندية إلى ميناء الدوحة التجاريّ. تهدف الزيارة إلى إجراء تمارين مُشتركة مع القوات البحريّة الأميريّة القطريّة وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقَين. وكان في استقبال السفينة الرائد (بحري) جمعة فهد الكواري وعددٌ من ضبّاط القوات البحرية الأميرية القطرية. وأُقيم خلال الزيارة حفل استقبال السفن على السفينة الهنديّة بحضور العميد الركن (بحري) غانم مبارك الهاجري، وعددٍ من كبار الضبّاط في القوّات البحرية الأميريّة القطريّة، وسعادة السيد بي كوماران سفير الهند لدى الدولة والملحق العسكريّ الهندي.

شكرا لقرائتكم خبر عن قطر والهند تنفّذان تمارين بحرية مشتركة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الراية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الراية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .