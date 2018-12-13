قطر تشارك في اجتماع رؤساء المحاكم العليا

الدوحة- قنا:

تُشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الأوّل لرؤساء المحاكم العُليا للدول الأعضاء والمُراقبة في مُنظّمة التعاون الإسلاميّ في مدينة إسطنبول التركية، والذي يبدأ أعماله اليوم. ويترأس وفد دولة قطر خلال الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التّمييز.

يناقش الاجتماع عدداً من القضايا ذات الصلة بتعزيز العدالة، والتعاون المُشترك بين محاكم التمييز في الدول الأعضاء بمُنظمة التعاون الإسلاميّ. ومن بين المواضيع المُدرَجة على جدول الأعمال مُناقشة دور القضاء الأعلى في حماية سيادة دور القانون والحقوق الأساسيّة، وحماية دور سيادة القانون والحقوق الأساسيّة في التقاضي على مُستوى محاكم التمييز، كما يستعرض الاجتماع التفاعلات العالميّة والمحليّة في حماية دور سيادة القانون وحقوق الإنسان. ومن المقرّر أن يلتقي سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء مع رئيس هيئة القضاء ورئيس محكمة التمييز بإسطنبول لبحث مجالات التعاون القضائيّ المُشترك بين دولة قطر والجمهوريّة التركيّة الشقيقة والسُبل الكفيلة بتعزيزها.