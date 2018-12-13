النائب العام يجتمع مع وزير العدل والنائب العام التركيين

أنقرة- قنا: اجتمع سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام هنا أمس مع كل من سعادة السيد عبدالحميد غل وزير العدل، وسعادة السيد عرفان فيدان النائب العام التركيين وعددٍ من مساعديهما. وناقش الجانبان عدداً من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المُشترك، إضافة إلى طرق توثيق وتوطيد التعاون القانونيّ والقضائي وتبادل الخبرات بين معهد الدراسات الجنائية بالنيابة العامة القطرية والمعهد القضائي التركيّ. حضر الاجتماع سعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية، والوفد المرافق لسعادة النائب العام.

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