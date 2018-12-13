صاحبة السمو تجتمع مع وزير خارجية الأرجنتين

الدوحة - قنا: اجتمعت صاحبة السموّ الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسّسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، صباح أمس، مع سعادة السيّد خورخي فاوري وزير الخارجيّة وشؤون العبادة بجمهورية الأرجنتين. تمّ خلال الاجتماع مُناقشة سبل التعاون بين مؤسّسة قطر والأرجنتين في مجالات التعليم والعلوم الطبيعيّة والبحوث. حضرت الاجتماع سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذيّ لمُؤسّسة قطر.

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