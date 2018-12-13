حـريصـون عـلى تعــزيز العـلاقــات مع قـطـر

كتب - إبراهيم بدوي:

أكّد سعادة السيد خورخي مارسيلو فاوري وزير خارجية الأرجنتين أنّ زيارته الحالية للدوحة تستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقَين، وجعلها أكثر قوة ومتانة.

ونوّه الوزير الأرجنتيني خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في الدوحة، بأن الزيارة تركّز على بحث الفرص الاستثمارية وزيادة العلاقات التجارية بين قطر والأرجنتين.

وأكّد التزام بلاده بتطبيق الاتفاقيات التي يتمّ توقيعها مع دولة قطر لاسيما اتفاقيتَي تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، وتجنّب الازدواج الضريبي فور التصديق عليهما.

وأضاف إن الأرجنتين لديها فرص واعدة للاستثمار في جميع مجالات البنية التحتية والطاقة التقليدية والمتجددة والسياحة. كما توفّر فرصاً اقتصادية ضخمة وتجارية مهمة لدولة قطر لتوسيع استثماراتها الخارجية وتنويع مصادر احتياجاتها الغذائية والصناعية، خاصة أن الأرجنتين تمثل شريكاً مهماً لتحقيق الأمن الغذائي القطري والإسهام في بناء نهضتها وتطوير بنيتها.

وأشار وزير الخارجية الأرجنتيني إلى أنه اجتمع مع صاحبة السموّ الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وبحث مع سموّها آفاق التعاون في العديد من المجالات الخاصة بالتعليم والتكنولوجيا وتطوير الأبحاث بين البلدين الصديقين، كما ناقش آليات تبادل الخبرات في قطاع التكنولوجيا الحيوية والبحث العلمي والذكاء الصناعي والتعليم بشكل عام.

ودعا الوزير الأرجنتيني مؤسسة قطر للمشاركة في اجتماع “بابا بلص 40 جنوب جنوب” الذي تستضيفه بوينس أيرس العاصمة في مارس المقبل برعاية الأمم المتحدة. ويجمع هذا الحدث الذي انطلق منذ 40 عاماً معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وكذلك منظمات المجتمع المدني والمؤسسات ذات النفع العام بهدف تقديم الدعم وتعزيز التعاون بين الدول المتطورة والنامية، كما سيراجع الاجتماع المقبل ما تم إنجازه منذ انطلاقه ومراجعة الدعم الفني وتبادل الخبرات بين الدول المجتمعة. وأعرب وزير الخارجية الأرجنتينيّ عن استعداد بلاده لمساعدة دولة قطر في تنظيم كأس العالم المُقبل متى طلب منها ذلك، مُشيراً إلى أن بلاده ستستفيد كثيراً من هذه التجربة، خاصة أنها ستتقدم بالتعاون مع الأوروجواي والباراجواي بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030.

وأكّد سعادة السيد خورخي فاوري على أهمية وضع حدّ للأزمة الخليجية الحالية وضرورة جلوس أطرافها الأشقاء إلى طاولة الحوار، مُشيراً إلى أن بلاده لديها علاقات جيّدة مع جميع دول المنطقة.