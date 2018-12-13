رئيس الوزراء يبحث التعاون مع رئيس الفيفا

الدوحة - قنا:

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مساء أمس، سعادة السيد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارتهم للبلاد للمشاركة في أعمال قمة الاتحاد الدولي لكرة القدم /‏فيفا/‏ المنعقدة بالدوحة حالياً.

جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون المشترك بين دولة قطر والاتحاد خاصة ما يتعلق منها باستعدادات الدولة لاستضافة بطولة كأس العالم 2022 لكرة القدم والإنجازات التي تحققت في هذا الشأن.. كما تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بكرة القدم.

في سياق متصل رحّب معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني بلقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” السيد جياني إنفانتينو .

وأكد معاليه عبر تغريدتين بالعربية والإنجليزية على حسابه الرسمي على “تويتر” الثقة باستعدادنا لاستضافة أكبر حدث رياضي في المنطقة.

وقال معاليه: “سُررت بلقاء رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم #الفيفا السيد جياني إنفانتينو اليوم في الدوحة حيث ناقشنا التقدم الذي تحققه دولة #قطر في استعداداتها لكأس العالم، ونحن على ثقة من استعدادنا لاستضافة أكبر حدث رياضي في المنطقة، كما نتطلع للترحيب بالجميع في #قطر٢٠٢٢”.