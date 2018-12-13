صاحب السمو يستعرض منجزات مشاريع المونديال

الدوحة - قنا:

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة اللجنة العليا للمشاريع والإرث لعام 2018 الذي عقد في الديوان الأميري قبل ظهر أمس.

وقد حضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وسمو الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني الممثل الشخصي للأمير نائب رئيس مجلس الإدارة، وحضره أيضاً معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عضو المجلس، وبقية الأعضاء.

جرى خلال الاجتماع استعراض آخر مستجدات مشاريع بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، كما تم تقديم عرض عن مجمل المنجزات التي تحققت.