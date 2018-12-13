حماس: سنحمي الحقوق والثوابت الوطنية ولن نتخلى عنها

رام الله - وكالات:

قال القيادي بحركة حماس حسن يوسف أمس، إن حركته ستعمل على حماية الحقوق والثوابت الوطنية ولن تتخلى عنها. وأكد يوسف خلال مهرجان نظمته الكتلة الإسلامية بجامعة بير زيت بمدينة رام الله بذكرى انطلاقة حركة حماس ال 31، على أن إنهاء الانقسام لدى حركته فريضة شرعية وضرورة وطنية. وأضاف، “حماس حركة لم ولن تموت مهما كانت الضغوط”. وقال يوسف، “نقول للأسرى في سجون الاحتلال بأن فرجكم بات قريبًا جدًا”. وخلال المهرجان أرسلت قوات الاحتلال رسائل تهديد صوتية على هواتف بعض المشاركين في مهرجان الكتلة الإسلامية بجامعة بيرزيت بمدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة. وتحيي حركة حماس هذه الأيام ذكرى انطلاقتها ال 31 بفعاليات مختلفة تنتهي الأحد القادم بمهرجان جماهيري بساحة الكتيبة الخضراء وسط مدينة غزة.

إلى ذلك، تقدمت حركة حماس، بالتهاني للرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قيادةً وأعضاءً وأنصارًا؛ بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والخمسين لانطلاقتها التي تحل في 11 ديسمبر من كل عام. وبارك رئيس مكتب العلاقات الوطنية في حماس حسام بدران في بيان للجبهة بالذكرى. وقال بدران إن: “الجبهة مثلت إضافة نوعية لنضال الشعب الفلسطيني، إلى جانب كل حركات وأحزاب وقطاعات شعبنا الفلسطيني الصامد، حيث مثلت في كل المحطات والمنعطفات جسراً للوحدة والتواصل والشراكة الوطنية”. وأكد افتخار واعتزاز حماس بتجربة العمل المشترك مع الجبهة، واعدًا بأن تستمر في تعميق هذه العلاقة الأخوية بما يخدم الوحدة الوطنية وتحقيق الأهداف الفلسطينية بما يضمن ويسهل تحقيق الوحدة الوطنية.