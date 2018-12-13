«أصوات العودة».. يُوثق اعتداءات الاحتلال على متظاهري غزة

لندن - وكالات:

نشر مركز العودة الفلسطيني في لندن، صبيحة الذكرى السبعين لقرار الأمم المتحدة رقم 194، تقريرًا جديدًا بعنوان “أصوات العودة.. توثيق القمع الإسرائيلي لمسيرات العودة”. والتقرير مبني على شهادات سلّمها المركز مؤخرًا إلى لجنة التحقيق في الانتهاكات الإسرائيلية بحق متظاهري مسيرات العودة السلمية في قطاع غزة بتكليف من مجلس حقوق الإنسان. ويسلط التقرير الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية ضد مسيرات العودة في غزة، لا سيما في 14 مايو الماضي، عندما قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي 52 فلسطينيًا وأصاب أكثر من 2400 آخرين في يوم واحد.

وأكدت الشهادات والمعلومات التي جمعها مركز العودة في التقرير، إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المتظاهرين العزل، والمارة، والصحفيين والعاملين في المجال الطبي، على بعد 100-400 متر تقريبًا من السياج الحدودي؛ ما يعدّ شكلًا من القتل خارج إطار القانون. وأظهرت الأدلة والشهادات الأولية، أن أيًا من الضحايا الفلسطينيين المشمولين في التقرير، لم يشكلوا خطرًا على القوات الإسرائيلية، على الجانب الآخر من السياج الحدودي آنذاك.

وأجرى مركز العودة في التقرير، مقابلة مع صحفييْن ومواطنين، أصيبوا برصاص قوات الاحتلال في. يشار إلى أن منظمة العفو الدولية أكدت استخدام “إسرائيل” لبنادق قنص M24-أمريكية الصنع-والتي تستخدم فيها ذخيرة الصيد بحجم 7.62 ملي، والتي لها تأثيرات التمدد، ما يتوافق مع روايات الضحايا في التقرير. ويأتي تقرير مركز العودة لغرض جمع شهادات ومعلومات من المشاركين في مسيرة العودة الكبرى السلمية، توضح دوافعهم وأهدافهم من المظاهرات ووضعها بين يدي الجهات الحقوقية والدولية.