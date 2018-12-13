السعودية والإمارات تعلنان الحرب على مسلمتَين بالكونجرس

الدوحة- الراية :

قالت مجلة فورين بوليسي الأمريكية إن السعودية والإمارات أعلنتا الحرب على المسلمتين اللتين تمكنتا من الفوز بالانتخابات الأخيرة للكونجرس قبل نحو شهر. ونشرت المجلة مقالاً قالت فيه إن الدّولتَين تستخدمان العنصرية والتعصب والأخبار الزائفة للتنديد بالسياسيتين الأمريكيتين. وأشارت إلى أن المسؤولين بالحكومتين يشنّون من حين لآخر هذه الهجمات، في قلق واضح من أن العلاقات العامة باهظة التكاليف وجهود الضغط التي تبذلها الدولتان قد تُقوّض.

ولفت المقال الذي كتبته للكاتبة عُلا سالم إلى الخوف الذي يعتري أنظمة هذه البلدان الحليفة لأمريكا من أن القادة الجدد سيدعون إلى التغيير السياسي ببلدانهم، وذكرت أن دول الخليج بعد أن أنفقت ملايين الدولارات على حملات العلاقات العامة بالعواصم الغربية تشعر بالتهديد من جانب أي صنّاع سياسات لهم اهتمام مستقل بالمنطقة ومعرفتها. وتعرّضت النائبتان المُسلمتان المُنتخبتان حديثاً لحملة مزدوجة من قبل اليمين المتشدد بأمريكا، ومن وسائل إعلام وناشطين سعوديين وإماراتيين. وقد ضجّ موقع تويتر بالتعليقات المعادية لهما وحتى المحذرة من “خطرهما”، إذ كتب مراسل يدعى هاري شيري -ويصف نفسه على تويتر بأنه يهودي محافظ- قائلاً “إلهان عمر تشكّل تهديداً للأمن القومي” مكرراً هذه العبارة بتغريدته ست مرات. وحظيت تلك التغريدة بمئات المؤيدين، وعلق بعضهم بأن وصول أي مسلم إلى دوائر صنع القرار يمثل “تهديداً للأمن القومي بالغرب” على اعتبار أن ولاءهم للقرآن وليس للدولة، وأنهم يمارسون “التقية” لتحقيق أهدافهم.

ومن التغريدات الكثيرة التي تصب بهذا الاتجاه، كتبت ناشطة تدعى جولي لينارز “مما يدعو إلى العار أن أول امرأتين مسلمتين تصلان للكونجرس لا تحبان اليهود كثيراً” مضيفة إن رشيدة طالب “تدعم حل الدولة الواحدة” للصراع الفلسطيني الإسرائيلي مما يعني “نهاية الدولة اليهودية”. كما سخرت الناشطة اليمينية ميليسا ويز من تصريح إلهان بأنها أول نائبة من المهاجرين، فقالت في تغريدة “إلهان لم تنصب بعد، ومع ذلك بدأت في محو تاريخ التجربة الأمريكية اليهودية”. وأضافت “يبدو أنها نسيت مع آخرين توم لانتوس الذي نجا من مخيم أشغال مجري خلال المحرقة اليهودية” في إشارة إلى أسبقية لاجئين يهود بالوصول للكونجرس. وبالتوازي مع الحملة التي واجهتها من اليمين المتطرف بأمريكا، شنّ الإعلام السعودي والإماراتي حملة شرسة عليها، شارك فيها بعض الكتاب والمسؤولين. ونشرت صحف ومواقع موالية للسعودية مقالات تنتقد وتهاجم النائبتَين وتعتبرهما عضوتَين بجماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في المملكة والإمارات. ونشر موقع العربية مقالاً مطولاً بعنوان “تفاصيل دعوات الأخوات المسلمات بأمريكا للهجوم على ترامب”.

وتشنّ هذه الهجمات من حين لآخر من قبل مسؤولين في تلك الحكومات، وكأنها تأتي تعبيراً عن القلق من أن الجهود المكلفة التي تبذلها بلدانهم في مجال العلاقات العامة والضغط السياسي (اللوبي) تتعرّض للإفشال. ومن الأمثلة على ذلك أنه بعد ساعات فقط من الإعلان عن فوز إلهان عمر في الانتخابات، اتهمها موظف يعمل داخل السفارة السعودية في الولايات المتحدة باعتناق فكر جماعة الإخوان المُسلمين، والذي قال إنه قد تسرّب إلى داخل الحزب الديمقراطي. كان ذلك هو فيصل الشمري، المستشار الثقافي لدى البعثة الثقافية السعودية في الولايات المتحدة، والتي هي جزء من السفارة السعودية، والذي يكتب في موقع العربية. فقد غرّد الشمري من حسابه في تويتر قائلاً عن إلهان عمر: “سوف تكون معادية للخليج ومؤيدة للإسلام السياسي الذي تمثله جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط”.

من أكثر الهجمات التي يشنّها المعسكر الموالي للسعودية شيوعاً عبر وسائل التواصل الاجتماعي على أعضاء الحزب الديمقراطي من العرب المسلمين تلك التي تصنفهم على أنهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين، أو تصفهم بشكل عام بأنهم إخوانجيون، وهو المصطلح الذي يفيد تعميم صفة التطرف على جميع المُستهدفين. بدأت تلك الهجمات قبل وقت طويل من الانتخابات التي جرت هذا العام. ففي عام 2014، أعلنت الإمارات العربية المتحدة عن قائمة إرهاب ورد فيها اسم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، وذلك بحجة ما يزعم من علاقات تربطه بجماعة الإخوان المسلمين.