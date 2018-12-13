فعاليات مميزة في «قبة كهرماء» بدرب الساعي

الدوحة - الراية :

تشارك المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» احتفالا باليوم الوطني في فعاليات درب الساعي بـ «قبة كهرماء» والتي تتضمن العديد من الفعاليات والأنشطة المميزة التوعوية والتثقيفية لكافة الفئات العمرية، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 20 ديسمبر 2018.

وجاء تصميم قبة كهرماء والتي تمثل نصف قطرة ماء في إشارة إلى واحد من مجالات عمل كهرماء الرئيسية، وللتأكيد على أهمية المياه في تحقيق التنمية المستدامة، والإنجازات التي شهدها قطاع المياه بالدولة.

ويجد زائر قبة كهرماء العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة في مختلف أقسام القبة، سيتعرف من خلالها على تاريخ المؤسسة، منذ إنشاء وزارة الكهرباء والماء وحتى نشأة كهرماء في عام 2000 حيث أحدثت نقلة في قطاعي الكهرباء والماء، ونجحت في المضي قدما في تطوير خدماتها بأعلى معايير الجودة والكفاءة، بالإضافة إلى قسم المهندس والذي يجد الزائر فيه معلومات هامة عن أحدث التقنيات في قطاعي الكهرباء والماء وعرض للعدادات الذكية والخدمات المتطورة التي توفرها من إرسال إشعارات في حالة تجاوز الأحمال الكهربائية أو وجود تسرب للمياه، وتشمل كذلك ورش خاصة بتقنيات الكهرباء ولعبة أنابيب المياه.