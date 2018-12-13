التجارة : فعاليات توعوية ومسابقات بدرب الساعي

الدوحة - الراية :

انطلقت أمس، فعاليات جناح وزارة التجارة والصناعة بدرب الساعي، وذلك في إطار الاحتفال باليوم الوطني، والذي يستمر حتى العشرين من الشهر الجاري. ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي يقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عددًا من الفعاليات والأنشطة المبتكرة والتي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، لتوعية وتثقيف الجمهور بشكل مميز ومختلف خاصة وأنها شهدت إقبالاً واسعاً في العام الماضي.

كما يتضمن تقديم برامج ومسابقات مختلفة ومتنوعة تستهدف جميع الفئات العمرية، مع التركيز على فئة الأطفال، بهدف تسليط الضوء بصورة أكبر على قطاعات الوزارة الثلاثة وهي شؤون التجارة، والصناعة، وحماية المستهلك، بما يحقق أهداف الوزارة ويتوافق مع رؤية اليوم الوطني.

وتشمل الفعاليات برامج مختلفة توعوية وتثقيفية وأنشطة مختلفة لعامة الجمهور، تعتمد على استخدام التكنولوجيا الحديثة، والتي تركز على كيفية الاستثمار من خلال بدء مشروعات جديدة بطريقة مبسطة، والتأكيد على غرس عادات الشراء الصحيحة من خلال التسوق الذكي، وكيفية اختيار السلع ومقارنتها، وكيفية عمل الموازنة المالية للأسرة وغيرها من الرسائل التوعوية الهامة للمجتمع.

كما يقدم جناح الوزارة عدد من الفعاليات والأنشطة المختلفة الموجهة لفئة الأطفال بطريقة جديدة مبتكرة وشيقة وتفاعلية تجسد واقع اختصاصات الوزارة، وأهمية دور المستهلك كشريك أساسي لحماية حقوقه، كما ستكون هناك شاشات تفاعلية عن حماية المستهلك والتجارة والاستثمار، حيث توفر من خلال الألعاب معلومات توعوية وتثقيفية حول حقوق المستهلك والتاجر، وتركز على الأطفال والشباب لتعريفهم بحقوقهم كمستهلكين، وحقوق التاجر، وكيفية التسوق الذكي، وكيفية التمييز بين البضاعة الأصلية والمقلدة.