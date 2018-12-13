النظرة المستقبلية للبنك التجاري.. مستقرة

الدوحة - الراية :

عدل مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي، توقعاته للبنك التجاري من سلبية إلى مستقرّة، مؤكداً على تصنيف A-2 قصير الأجل وتصنيف BBB طويل الأجل للبنك.

وفي تقريرها، أشارت وكالة التصنيف إلى مكانة البنك التجاري باعتباره ثالث أكبر بنك في قطر يتمتع برأس مال جيّد، وعمله المستمر لإعادة تشكيل محفظة القروض من خلال التوجّه إلى القطاعات الأقل خطورة كعوامل مؤثرة في قرار رفع تصنيف البنك.

وقد نصّ تقرير ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالميّة على ما يلي: «تعكس تقييماتنا العلامة التجارية المميزة للبنك التجاري في قطر بصفته ثالث أكبر بنك في القطاع. يمتلك البنك 14٪ من أصوله على شكل سيولة ولديه 10٪ أخرى في السندات الحكومية ذات التصنيف العالي. وباعتباره بنكًا مهمًا في بلد مساند للغاية، يرتفع التقييم طويل الأجل للبنك التجاري ثلاث درجات من الهيكل الائتماني المستقل SACP.

ويأتي قرار رفع تصنيف البنك التجاري بعد أيام من قيام ستاندرد آند بورز للتصنيفات العالمية بتعديل تصنيفاتها بشأن قطر من السلبية إلى المستقرة، مما منح البلاد تصنيف AA-/‏A-1 بسبب «الإدارة الفعالة للبلاد في وجه التداعيات المستمرة للمقاطعة المتعلقلة بالتدفقات التجارية والمالية»، بحسب ما جاء في التقرير.

قال السيد جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري: «يعود هذا التعديل التصاعدي في التصنيفات الائتمانية إلى الإدارة الاقتصادية الحكيمة والفعّالة من قبل حكومة دولة قطر والمصرف المركزي منذ بدء الحصار وقد نتج عن ذلك مراجعة التصنيفات الائتمانية لقطر ورفع النظرة المستقبلية إلى مستقرة أما بالنسبة للبنك التجاري فتستند النظرة الإيجابية إلى النجاح في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية الخمسية. وقال: إننا نحقق كل ما بدأنا القيام به منذ عامين من حيث إعادة تشكيل محفظة القروض وخفض المخصصات على القروض القديمة، وخفض نسبة التكلفة إلى الدخل، وإزالة المخاطر وإعادة تشكيل ميزانيتنا العمومية ومواصلة بناء علامتنا التجارية بالتركيز على الإبداع والإبتكار. وأضاف: نحن سعداء بهذا التقييم من قبل ستاندرد آند بورز وبثقتهم بقدرة البنك التجاري على تحقيق الخطة الاستراتيجية الموضوعة.

بالإضافة لتصنيف ستاندرد آند بورز العالمي، يتمتع البنك التجاري في الوقت الحالي بتصنيف ائتماني قوي من جميع وكالات التصنيف الرئيسية حيث وفقاً لموديز Moody’s النظرة المستقبلية طويلة المدى للبنك عند مستوى A3 وعند مستوى A بالنسبة لـ Fitch.

يمتلك البنك التجاري مجموع أصول بقيمة 138.7 مليار ريال قطري كما في 30 سبتمبر 2018. وبصفته بنكًا تجاريًا فإنه يقدم خدمات مصرفية شاملة، تتضمن مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية للشركات والأفراد والخدمات الاستثمارية، كما يمتلك الامتيازات الحصرية لداينرز كلوب في دولة قطر. تضم شبكة البنك 29 فرعاً تقدّم خدمات كاملة و174 جهاز صراف آلي.

كما أن البنك التجاري مستمر في تحقيق الأرباح منذ عام 1974 وواصل الاستثمار في تطوير التكنولوجيا ورأس المال البشري وخلق قاعدة رأس مال قوية، الأمر الذي من شأنه أن يساعد على تحقيق التنمية المستدامة.

وحقق مجموعة البنك التجاري نتائج قوية في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري.

وبلغ صافي الأرباح قيمة 1.259.6 مليون ريال قطري مقابل 259 مليون ريال قطري عن الفترة ذاتها في عام 2017 أي زيادة بنسبة 386%. كما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 3.5% لتصل إلى 138.7 مليار ريال. وارتفعت قروض العملاء والسلفيات بنسبة 0.3% لتصل إلى 84.8 مليار ريال. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 2.2% لتصل إلى 74.9 مليار ريال. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 7.9% لتصل إلى 1.8 مليار ريال. وانخفض معدل التكلفة إلى الدخل من 38.1% إلى 33.5%. وانخفضت المخصصات على قروض وسلفيات العملاء بنسبة 57.5% لتصل إلى 616.8 مليون ريال.