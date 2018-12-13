ميناء حمد ضمن أفضل 8 موانئ عالمية في الابتكار

لندن - الراية :

سجلت شركة موانئ قطر حضورًا عالميًا قويًا حيث صنفت بين أفضل 5 شركات عالمية في مجال تشغيل الموانئ خلال مشاركتها كراع رئيسي بحفل توزيع جوائز قائمة لويدز العالمية 2018، والذي أقيم أمس الأول بالعاصمة البريطانية لندن بحضور أكثر من 400 خبير وممثل عن قطاع الشحن البحري والخدمات اللوجستية.

كما تم تصنيف مواني قطر بين أفضل 8 شركات عالمية في مجال الابتكار عن مشروع ميناء حمد، المصنف كأكبر مشروع ذكي وصديق للبيئة في المنطقة.

وتعتبر جوائز قائمة لويدز العالمية من أكثر الجوائز المرموقة في قطاعات اللوجستيات والتجارة والنقل البحري، حيث يتم تنظيمها سنويًا للاحتفاء بالأفراد و المؤسسات ممن أثبتوا ريادتهم في القطاع وتلك التي تشتهر بتبني الممارسات الرائدة والمعايير التي تساعد في تقديم الأفضل لهذه الصناعة.

ويرتكز التصنيف من جوائز لويدز العالمية على كفاءة العمليات التشغيلية في ميناء حمد والأداء العام المتميز الذي حققه في فترة قياسية من تشغيله، بالإضافة إلى دوره الهام في تعزيز التكنولوجيا المبتكرة الصديقة للبيئة في قطاع الموانئ وذلك من خلال تبنيه أفضل الأفكار والمبادرات التي تسهم في تمكين وتقدم حلول البنية التحتية الذكية المستدامة في هذا القطاع.

ويؤكد التصنيف جهود ميناء حمد في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وفق الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات والاتصالات والتي تنفذها شركة مواني قطر والهادفة لتحويل قطر إلى مركز تجاري إقليمي حيوي في المنطقة، كما يعكس بحسب جوائز لويدز العالمية المكانة المتقدمة التي حققها الميناء خلال سنتين فقط من بدء العمليات التشغيلية الكاملة.

وكان ميناء حمد قد احتفل مؤخرًا بإنجازين مهمين تمثلا بمناولة 2 مليون حاوية نمطية، وأكثر من خمس ملايين طن من البضائع العامة، وذلك في وقت قياسي من بدء العمليات التشغيلية للمرحلة الأولى من الميناء، وقبل الموعد المتوقع لبلوغ هذا الهدف.

وقد كان لقدرات الميناء العالية والتكنولوجيا المبتكرة التي يتوفر عليها لاسيما في مجالي التخليص والتفتيش دور كبير في تسهيل العمليات التشغيلية ورفع إنتاجية الميناء، حيث ساهم ذلك في تسريع عمليات المناولة ودعم تنافسية الميناء على مستوى سرعة تفريغ وتحميل السفن، ما انعكس إيجابيًا على كفاءة العمليات و تحسين خدمة العملاء.

وعلى صعيد الخطوط الملاحية وبفضل الثقة الكبيرة التي يحظى بها بين مجتمع الشحن والخدمات اللوجستية العالمي تمكن ميناء حمد خلال فترة وجيزة من افتتاحه من بناء شبكة خطوط ملاحية عالمية تمتد لأكثر من 40 ميناء في 3 قارات حول العالم، حيث استطاعت مواني قطر وبالتعاون مع شركائها المحليين والعالميين من تدشين أكثر من 24 خطًا ملاحيًا حتى الآن، كما توجد خطط لتوسيع شبكة الخطوط العالمية لتشمل جميع قارات العالم.