ميناء الدوحة يستقبل 26 ألف زائر الموسم الحالي

الدوحة - الراية :

استقبل ميناء الدوحة، أمس السفينة الألمانية العملاقة «عايدة بريما» التي تعد الأكبر في أسطول سفن شركة «عايدة كروزس» بطول 300 متر وبسعة تزيد عن 4 آلاف شخص.

لتدشن أول رحلاتها السياحية إلى قطر فيما يتوقع وصول 26 ألف زائر على متن 8 رحلات لذات السفينة الموسم الحالي بموجب اتفاقية سياحية.

وقالت موانئ قطر في بيان أمس إن وفدًا من المجلس الوطني للسياحة ومواني قطر، كان في استقبال السفينة وركابها مشيرة الى ان وصول هذه السفينة أولى ثمار اتفاقية التعاون التي وقعها المجلس الوطني للسياحة مع شركة عايدة كروزس في سبتمبر الماضي على هامش منتدى قطر-ألمانيا للأعمال والاستثمار، حيث تعمل الاتفاقية على وضع قطر على خارطة الوجهات السياحية التي تجوبها السفن السياحية التابعة للشركة في المنطقة.

يذكر أن شركة «عايدة كروزس» من بين أولى الشركات المتخصصة في الرحلات السياحية البحرية حول العالم التي وضعت منطقة الخليج ضمن برامجها الشتوية منذ عام 2006، حيث تضع برنامجًا شتويًا منتظمًا تزور فيه السفن التابعة لها مختلف الوجهات البحرية السياحية في منطقة الخليج على مدار أسبوع كامل، ويأتي معظم ركابها من ألمانيا والأسواق الناطقة بالألمانية. ويضع المجلس الوطني للسياحة الأسواق المتحدثة بالألمانية ضمن خطته لتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى قطر، حيث سبق أن افتتح مكتبه التمثيلي في ألمانيا عام 2015، وقام بإطلاق عدة حملات ترويجية وتسويقية بالتعاون مع الشركاء المحليين من خبراء صناعة السياحة الألمانية، والشركاء القطريين.

وأعرب راشد القريصي من المجلس الوطني للسياحة، عن سعادته بالتعاون مع أحد أكبر وأقدم الخطوط الملاحية السياحية العاملة في منطقة الخليج، ونتطلع إلى تعزيز هذا التعاون الذي يساهم في رفع الوعي بجودة التجربة القطرية وأصالتها والترويج لها ضمن شريحة الجمهور المستهدف من الزوار المتحدثين بالألمانية.

وقال إن التعاون مع «عايدة كروزس» لن يجلب فقط البواخر السياحية بل سيسرع من عملية تطوير القطاع من خلال الجهود الترويجية المشتركة، لذا نحن نعتز بهذه المناسبة الخاصة والشراكة التي تنبع منها».

وقال الدكتور صالح بن فطيس المري المشرف العام على قطاع النقل البحري في وزارة المواصلات والاتصالات” إن ميناء الدوحة يشق طريقه بثبات ليكون أحد أهم الموانئ السياحية في المنطقة. وخاصة أن الوزارة تعمل حالياً على تجريف وتوسعة القناة الملاحية للميناء ضمن مشروع إعادة تطويره، لتعزيز قدرته على استقبال أضخم السفن السياحية، بما يضع الدوحة على خريطة المدن المستقطبة لسياحة الرحلات البحرية للبواخر السياحية العملاقة»

أضاف تعمل الوزارة على دعم خطوات الدولة في تعزيز مكانتها كوجهة سياحية جاذبة في المنطقة، من خلال خطتها في تأهيل الموانئ البحرية التي تضمن التميز في العمليات التشغيلية في ميناء الدوحة، بما ينعكس بشكل إيجابي على الأهداف المرسومة لتعزيز دور قطاع السياحة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030 وتحقيق التنويع الاقتصادي للدولة».

بدوره قال السيد حمد علي الأنصاري مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال في مواني قطر إن وصول السفينة السياحية العملاقة «عايدة بريما» اليوم لميناء الدوحة يعكس الثقة والمكانة الكبيرة التي أصبح يحتلها الميناء بين منظمي ومشغلي الرحلات البحرية السياحية حول العالم، حيث تعد أول سفينة تابعة لشركة عايدة كروزس للرحلات السياحية البحرية ترسو بميناء الدوحة منذ تطوير قطاع السياحة البحرية في قطر.

وأكد الأنصاري على الدور الذي يلعبه ميناء الدوحة في تمكين قطاع السياحة البحرية في قطر، مشددًا على التزام الميناء السياحي بتقديم أفضل الخدمات لزواره وتلبية احتياجاتهم بجودة وكفاءة عالية وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات وبالتنسيق مع الجهات أصحاب المصلحة.