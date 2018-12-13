قطر تشارك في مؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب

تونس ـ الراية: شاركت دولة قطر أمس في المؤتمر الثاني والأربعين لقادة الشرطة والأمن العرب، المنعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بالجمهورية التونسية، ترأس وفد وزارة الداخلية اللواء صالح خميس الكبيسي مدير عام نظم المعلومات ويناقش الاجتماع على مدار يومين عددًا من الموضوعات الأمنية بهدف تعزيز التعاون الأمني العربي المشترك وسبل مكافحة الجريمة.

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